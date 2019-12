Ariana Grande estrena el álbum en vivo "k bye for now (swt live)"

La cantante y actriz estadounidense de series como Victorious y Sam y Cat, Ariana Grande, sorprendió a sus fanáticos al lanzar su primer álbum en vivo titulado "k bye for now (swt live)", el cual cuenta con 32 temas completamente en vivo y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos.

La intérprete de 7 Rings ya había anticipado por medio de su cuenta oficial de Twitter que su primer álbum en vivo se encontraba en camino y que sería un material espectacular y así fue, inesperadamente el material fue lanzado luego de que culminará su show número 100 de su gira mundial "Sweetener World Tour".

Aunque se especulaba que el álbum llegaría a finales de este año 2019, Ariana decidió sorprender y demostrar su gratitud a sus Arianators, pues momentos después de que su gira concluyó en Los Ángeles, California con un total de 100 shows ofrecidos por la cantante reveló la gran noticia.

Este material discográfico incluye temas como 7 Rings, God is a Woman, Dangerous Woman, Into You, Break Free y Tattoed Heart, una recopilación de todas las canciones que interpretó a lo largo de su gira, pero eso no es todo, pues cuenta con algunos artistas invitados en las pistas como Nicki Minaj, Childish Gambino y Big Sean.

Luego de lanzar dos álbumes en seis meses, Sweetener en 2018 y Thank U, Next como lanzamiento sorpresa en 2019, la cantante emprendió su gira a partir del mes de marzo de este año y recorrió Norteamérica, Europa y diferentes países.

Tras 100 largos y eufóricos espectáculos, la cantante concluyó el pasado 22 de diciembre agradecida y lista para tomarse un largo descanso de los escenarios, sin embargo, según algunas cuentas y la misma Ari, ya se encuentra trabajando en nueva música, de la cual muy poco se sabe hasta el momento.