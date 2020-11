Estados Unidos.- En el cuadro del lanzamiento de su sexto material discográfico, "Positions" y como parte de la gira promocional, Ariana Grande tuvo una entrevista con el programa de "The Zach Sang Show", en donde habló sobre sus nuevas colaboraciones musicales y aprovechó para enviar un contundente mensaje a todos aquellos influencers que han asistido a fiestas o eventos masivos en medio de la pandemia mundial por Covid-19.

La nueva Princesa de Pop criticó a todas aquellas estrellas de TikTok e influencers por hacer reuniones durante los días de confinamiento en el mundo, pues dichos eventos pueden una fuerte fuente de contagios y lo que se busca desde hace un tiempo es evitarlos a toda costa para bajar en números de infectados o muertos por coronavirus.

Recordemos que Estados Unidos es uno de los países más afectados por la enfermedad que surgió en Wuhan, China en diciembre del año pasado y actualmente figuran con más de nueve millones de casos confirmados por los servicios profesionales de la salud.

Por este motivo la cantante no perdió la oportunidad de poner sobre la mesa el tema del confinamiento social y el incumplimiento de las medidas sanitarias que no han respetado desde que fueron lanzadas por el sector salud, por lo que ella comentó que no vale la pena hacer fiestas en estos momentos porque se puede agravar la situación que se vive en el mundo.

Ariana Grande explota en contra de influencers por fiestas en pandemia. Foto: Instagram

De todas las cosas que podríamos haber hecho, ¿no podríamos habernos quedado en casa unas semanas más como todos los demás países que lo están haciendo y son mejores que nosotros?", dijo Ariana Grande en su entrevista con The Zach Sang Show.

Si bien, la estrella no confirmó ni dio nombres, sí hizo fuertes declaraciones en contra de todos aquellos que se reunieron en el famoso bar de Saddle Ranch, ubicado en Los Ángeles, California. "¿Realmente todos necesitábamos ir al pu** Saddle Ranch tanto que no podíamos haber esperado a que pasara la pandemia mortal?", cuestionó con gran enojo la cantante.

Posteriormente cuestionó si valía la pena poner en riesgo a otras personas sólo para crear contenido visual para las redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube. "¿Todos realmente necesitábamos ponernos nuestras botas de vaquera y montar un toro mecánico tan mal? ¿Todos necesitábamos tanto esa publicación de Instagram?", señaló.

Para Ariana Grande estas acciones son imperdonables, ya que considera que no es buen momento para hacer lo que de la gana, debido a que la actual situación del mundo debido a la contingencia sanitaria no es la mejor o la esperada previo a una pandemia. La cantante, por su lado, ha estado en confinamiento junto a su familia durante varios meses y ha evitado a toda costa trabajar para mantenerse segura.

Incluso, se sabe que son raras las ocasiones en que ha abandonado su casa para ir a algún lado, pues no quiere contagiarse de la enfermedad y tampoco quiere contagiar a su familia, amigos y personas allegadas.