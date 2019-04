Ariana Grande fascina con su música en festival de Coachella

La famosa cantante Ariana Grande fascina con su música en el festival de Coachella Varias sorpresas ofrece dentro de su show entre ellas, el haber cantado junto a integrantes del afamado grupo NSYNC, y también con Nicki Minaj.

El festival de Coachella 2019 sigue adelante, y el domingo por la noche tocó turno a Ariana Grande, quien según reporte en distintos portales de noticias, alborotó al público con su presentación.

Ariana Grande ha sido la artista más joven que se presente en dicho evento, y en su turno contó con invitados especiales, entre ellos integrantes de la banda de los años 90, NSYNC.

Ariana, quien tiene 25 años de edad y se ha convertido en una celebridad mundial, también contó con la presencia de la rapera Nicki Minaj. Cantaron junto a Sean "Diddy" 90 NSYNC Combs y Mase en un homenaje al recientemente tiroteado Nipsey Hussle y a su exnovio Mac Miller, que se suicidó el pasado mes de septiembre.

Ariana Grande comenzó su show interpretando God is a Woman (Dios es una mujer), y luego otros como Break Up With Your Girlfriend y I'm Bored.

Cuatro de los cinco antiguos miembros de NSYNC acompañaron a Grande, pero Justin Timberlake no se hizo presente.