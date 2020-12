Ariana Grande, junto a Netflix, lanzará película de su tour mundial

Estados Unidos.- La impaciente espera de los fanáticos de Ariana Grande, los llamados también Arianators, ha terminado, pues la cantante estadounidense por fin ha anunciado el lanzamiento oficial de la película documental de su última gira mundial titulada "Sweetener World Tour", la cual promoción los álbumes "Sweetener" de 2018 y "Thank U, Next" de 2019, a través de Netflix, la plataforma de streaming más famosa del mundo.

Fue apenas hace dos días cuando la cantante compartió algunas fotografías de su tour durante importantes presentaciones y Netflix se apareció entre las menciones para escribirle "excuse me, i love you", frase que canta en su tema 'r.e.m', proveniente del álbum "Sweetener", y una de las favoritas de Ari en dicho material discográfico, generando así dudas y gran emoción entre los Arianators.

En el pasado se había dado a conocer que la cantante de 27 años, nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, se encontraba grabando una película sobre su tour que inició en marzo de 2019 y finalizó en diciembre del mismo año, y después de una disputa por dicho material audiovisual, es Netflix quien logra hacer la mejor apuesta, convenciendo al equipo de Grande a vender el concierto grabado en vivo.

La película documental del concierto de Ariana Grande será lanzado de forma oficial el próximo 21 de diciembre a nivel mundial, a un año de aquel cierre de gira que tuvo y asegura que ahora "llegara hasta tu casa". La intérprete estadounidense tuvo mucho que decir sobre el tema y compartió un emotivo mensaje sobre la gira.

"Lanzando esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto sólo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de shows y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años ... Jesús lol) pero sólo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida", escribe Ariana sobre el lanzamiento de este proyecto.

"Ya de lo que jamás había soñado, hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido o me he entregado por completo de manera constante durante mucho tiempo. Aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo lo eternamente agradecido que estoy. He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida contigo. "excuse me, i love you" disponible el 21 de diciembre", escribe.

En el "Sweetener World Tour", Ariana Grande se realizaron un total de 101 espectáculos en vivo, 71 en Norteamérica y 30 en Europa, recaudando un total de 146.4 millones de dólares bajo la producción de Live Nation. En un total de cinco actos en vivo, la cantante deleitó a miles de espectadore alrededor del mundo con sus recientes temas e hizo un repaso de algunos de los mejores éxitos de su carrera, sin dejar de lado las canciones favoritas de sus fanáticos.

Ariana Grande, junto a Netflix, lanzará película de su tour mundial. Foto: Instagram

Iniciando con 'Raindrops', tema con el que inicia su álbum de 201, "Sweetener", Ari seguía deleitando con temas como 'God is a woman', 'Bad idea' y 'Break up with your girlfriend, I'm bored', finalizando con esta su primer acto. Mostrando un interludio titulado Childhood, la cantante regresaba al escenario para abrir con 'r.e.m', deleitar con otros temas del pasado y finalizar con '7 rings'.

Para abrir el tercer acto, se presentaba en interludio Close to you, que abría paso a 'Love me harder' y Breathin', finalizando con 'Goodnight N go'. Posteriormente, se presentaba la versión de estudio de su tema 'In my head' e iniciaba con 'Everytime' para cerrar con 'Into you', su tema pop perfection de Dangerous Woman.

Finalmente, veíamos el interludio llamado "My heart belongs to Daddy", un cover de Marilyn Monroe que mostraba un increíble video de la cantante. Y cerraba con su éxito número uno 'Thank U, Next', ahora todo esto se podrá revivir o ver por primera vez gracias a la película documental de su concierto que será estrenada el próximo 21 de diciembre a nivel mundial. Es importante mencionar que este 10 de diciembre será estrenado su tráiler oficial.