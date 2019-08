Ariana Grande lanza nueva canción y estrena vídeo

Ariana Grande estrenó su nuevo tema musical esta madrugada, titulado 'Boyfriend' en colaboración con Social House, además, estrenó el vídeo del tema con una duración de casi cuatro minutos.

En el vídeo, se relata un triángulo amoroso formado por Ariana, Mikey Foster y Charles 'Scootie' Anderson, el mensaje que expresa va dirgido a las personas que no tienen en claro el tipo de relación en que están viviendo.

Los cantantes se ven llenos de celos enfermizos, deseando estar juntos, soñando con peleas y ataques hacia las personas que se meten con la persona que les gusta y causando un caos total tras una candente situación entre Ariana y uno de los cantantes.

A casi 24 horas de haber sido estrenado, el vídeo cuenta con más de 12 millones de visitas y casi 1 millón y medio de me gustas en la plataforma, cerca de alcanzar los 100 mil comentarios.

En noviembre del año pasado Ariana Grande rompió el récord del vídeo con más vistas en las primeras 24 horas en YouTube, con su inesperado sencillo 'Thank U Next', con 55.4 millones en las primeras 24 horas, actualmente el récord lo tiene BTS con Halsey con su vídeo de la canción 'Boy with luv', estrenado el 12 de abril, con 74.6 millones de visitas.

Actualmente Ariana se encuentra de tour con el 'Sweetener World Tour', atendiendo 103 show a lo largo del mundo, iniciando el 18 de marzo de éste año y finalizará el 22 de diciembre de 2019, interpretando diferentes canciones de sus dos recientes álbumes, 'Sweetener' y 'Thank U Next'.

Ariana ha estado creando nueva música constantemente, en agosto del 2018 lanzó 'Sweetener' y en febrero del 2019 reveló 'Thank U Next', con el lanzamiento de el nuevo sencillo 'Boyfriend' queda en incógnita si la cantante esté trabajando en un nuevo álbum, pues se desconoce todo sobre éste.