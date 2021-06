Ariana Grande lanzará nueva fragancia basada en una de sus canciones

Estados Unidos.- La cantante Ariana Grande, además de lograr un gran éxito con su música, ha logrado sumergirse con gran recibimiento en la industria de la belleza, lanzando una variedad de fragancias que retratan a su persona y suelen ser muy aclamadas entre sus seguidores.

Después de una gran variedad de fragancias que han logrado éxito, Ariana ha anunciado hace unos minutos que trabajó en una fragancia más y se ha inspirado por completo en 'God is a woman', uno de sus recientes éxitos que se ha convertido en una de las canciones favoritas de los Arianators.

A través de su perfil en Instagram, Ari compartió el corto fragmento de un video para revelar nombre y aspecto físico de su nuevo perfume, causando furor, ya que no erra a la hora de realizar fórmulas para perfumes, tanto que su perfume "Ari by Ariana Grande", es uno de los favoritos de todos.

"Muy pronto", informó la cantante estadounidense nacida en Boca Ratón, Florida, sobre el lanzamiento de su nueva fragancia que lleva por nombre "God is a woman", producto con un empaque sencillo en color blanco que deja ver el líquido que lleva dentro, uno en color lavanda que sugiere que su olor estará relacionado a la naturaleza.

Sin dar más detalles al respecto, Ariana Grande se retiró de sus redes sociales y decidió compartir el mismo contenido a través de sus historias para Instagram y otras plataformas como Twitter y Facebook. Has el momento se desconoce la fecha de su lanzamiento al mercado.

La cantante Ariana Grande tiene actualmente una gran variedad de fragancias, "Ari by Ariana Grande", "Sweet like candy", "Cloud", "Thank U, Next" y hasta versiones en masculino como "Frankie", la estrella del pop le es fiel a su carrera musical, pero busca un lugar en el mundo de la belleza.

