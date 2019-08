Ariana Grande lanzará nuevo perfume 'Thank U, Next'

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores de Instagrama anunciando que lanzará un nuevo perfume 'Thank U, Next' este 8 de agosto y llegará al mercado mexicano para el mes de octubre.

La cantante ha estado ascendiendo en el mercado del perfume, pues esta es su sexta fragancia a lo largo de su carrera.

El primero de la línea de perfumes de Ari fue "Ari", continúo con "Frankie" una fragancia para caballero, "Sweet Like Candy" con la edición rosa y rojo, "Moonlight" y "Cloud", ahora la cantante tendrá uno nuevo titulado "Thank U, Next", nombre que lleva su último material discográfico.

La compañía con la que Ariana hace sus perfumes, afirmó que la cantante sobre pasa los cientos millones de dólares y que está por encima de grandes celebridades que lanzan fragancias como Kim Kardashian.

Todas las fragancias de Grande vienen en diferentes presentaciones, pues la cantante las lanza en solitario y luego lanza otra versión, un set acompañado con una fragancia más pequeña, crema corporal con aroma y gel de baño con aroma, se espera que para el nuevo perfume la estrategia sea la misma.

Recientemente la interprete de 'No tears left to cry' compartió escenario con Barbra Streisand de quien es fan desde hace mucho tiempo atrás, Barbra se mostró muy contenta de estar con Grande, la cantante y actriz estadounidense reconocida por sus grandes logros en la música, en el cine y el teatro, un icono de la cultura estadounidense.

Ariana Grande estrenó hace poco su nueva canción 'Boyfriend' en colaboración de los cantantes que conforman 'Social House', el vídeo cuenta hasta ahora con 38 millones de vistas en YouTube.