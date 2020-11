Estados Unidos.- La cantante pop Ariana Grande ha sido considerada como una muñeca en la vida real, pues la joven es muy hermosa, tiene un carisma impresionante, una dulzura que cambia el estado de ánimo de la gente y un cuerpo perfectamente ideado para una mujer de su estatura.

Ahora la cantante ha logrado recibir millones de me gustas y miles de halagos al dejarse ver en un fascinante atuendo en color verde pino de terciopelo con el que deleitará durante la noche del 04 de diciembre en un importante especial de Navidad con el que compartirá escenario junto a Mariah Carey y Jennifer Hudson.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ariana Grande lució como toda una Barbie edición navideña en un vestido ajustado que estilizó su figura a la perfección, un collar brillante, zapatillas altas y su emblemática coleta alta, esto lo pudimos ver en el primer adelanto que ha lanzado Apple Tv+, donde veremos el esperado especial de la Reina de la Navidad.

Ariana Grande luce como Barbie en edición navideña para especial con Mariah Carey. Foto: Instagram

¿En dónde lo hará? En el especial que ha preparado Mariah Carey en colaboración con Apple Tv+, el cual será titulado "Mariah Carey's Magical Christmas Special" y se estrenará el próximo viernes 04 de diciembre exclusivamente por la plataforma de Apple y donde estrenará el sencillo 'Oh Santa!' junto a su respectivo video oficial, pero no sólo eso, también compartirá momentos con artistas como Grande y Jennifer Hudson, siendo el primero un acontecimiento histórico para la cultura pop.

Y es que estas dos cantantes han mantenido algunos problemas y distanciamientos desde que la intérprete de 'positions' comenzó en el ámbito musical con una carrera en solitario, ya que inició haciendo algunos covers de las canciones de Mariah, motivo por el cual aseguraban que intentaba copiar su estilo, lo que provocó distintos problemas entre ellas y sus fanáticos, pero el sueño de verlas juntas en el escenario, tras volverse muy difícil con el paso de los años, se cumplirá el próximo mes de diciembre.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 'All I want for Christmas is you', canción que se ha convertido en el himno navideño más popular de todos los tiempos por una cantante estadounidense, ha compartido algunos adelantos en donde luce espectacular en distintos atuendos que sin duda reflejan la temática de la festividad.

Sentada sobre adornos navideños en un vestido rojo vibrante con brillos y una abertura en la pierna, con un celestial vestido blanco y muy ancho o vestida de Cascanueces en su versión femenina y sexy, así es como veremos el próximo fin de semana a la ídola de Ariana Grande en un especial navideño que será exclusivo de Apple Tv+, un espectáculo que no debes perderte, ya que se ha preparado con gran emoción y cariño y traerá varias sorpresas, así como los mejores momentos del año, pese a que ha sido un momento muy difícil debido a la actual pandemia mundial por Covid-19.

Mariah Carey lucirá diferentes atuendos en su especial navideño. Foto: Instagram

Mariah Carey tendrá como invitados a grandes artistas como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris, todos para participar en este magno evento que celebra las festividades navideñas.

Será un espectáculo dinámico y con animación animadora en donde veremos a Mariah, también conocida como la Reina de la Navidad, en acción para crear momentos inolvidables y darles oficialmente la bienvenida a las fiestas decembrinas de este año tan difícil para todo el mundo debido a la pandemia por Covid-19.

Se lanzará también una banda sonora completa en donde destacan participaciones como Snoop Dogg y Jermaine Dupri, además de una nueva versión del tema 'Sleigh ride' y será el mismo día del estreno cuando esté disponible para Apple Music y a partir del 11 de diciembre cuando se pueda escuchar en todas las plataformas digitales.

Ariana Grande y Mariah Carey compartirán escenario el próximo 04 de diciembre. Foto: Instagram

Por si fuera poco, Apple Music anunció que también celebrará el lanzamiento de una entrevista exclusiva el próximo 07 de diciembre, en donde Mariah Carey hará un recorrido por sus canciones favoritas para las fiestas decembrinas y hablará sobre su nueva música y memorias recientes.