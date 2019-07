Ariana Grande muestra su gran admiración por Jim Carrey

Ariana Grande compartió con sus más de 161 millones de followers en Instagram, un momento que anhelaba: ¡conocer en persona al actor Jim Carrer! Hace tiempo la joven estrella del pop confesó ser gran admiradora del icónico actor. Asimimo dio a conocer que tendrá una participación especial en la segunda temporada de la serie Kidding, protagonizada por el comediante.

Junto a una fotografía en blanco y negro, Ariana Grande le dedicó unas emotivas palabras a Jim Carrey, calificando este encuentro como “la experiencia más especial de su vida”.

"No hay palabras. He estado mirando mi pantalla y ninguna palabra le hace justicia en este momento Agradecido por la experiencia más especial de mi vida. nada es más loco que trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado desde antes de que pudieras hablar”.

La cantante estadounidense resaltó haberse sorprendido al conocer más en profundidad a su ídolo de la infancia, pues es mucho mejor persona de lo que ella imaginó.

En realidad, lo que es aún más loco es descubrir que esa persona es más especial, cálida y generosa en persona de lo que podrías haber imaginado.

En dicho post Ariana Grande contó que fue invitada a aparecer en la próxima temporada de la serie Kidding.

“Tengo una pequeña aparición en el divertido y conmovedor espectáculo Kidding la próxima temporada. Este fue un sueño de una experiencia. Gracias, gracias, gracias Jim y gracias Dave por invitarme. Tengo mucho más que decir, pero las palabras en realidad no pueden cubrirlo".

Por otra parte Ariana Grande lanzará su nuevo sencillo titulado Boyfriend, una colaboración con Social House, el dúo pop de Pittsburgh compuesto por Michael Foster y Charles Anderson. Cabe destacar que, hace unos meses, la agrupación insinuó que Ariana aparecería en su próximo álbum.

Probablemente el tema trate sobre una relación tóxica, pues en una escena del teaser podemos ver una discusión entre la cantante y uno de los chicos, además, publicó la siguiente frase: "u ain’t my boyfriend (no eres mi novio)".