Estados Unidos.- La cantante Ariana Grande está disfrutando de un gran éxito en su vida, no sólo en su carrera artística siendo una de las cantantes femeninas más escuchadas del mundo, ni por su familia, con quienes mantiene una excelente relación o sobre sus incondicionales amistades, también en su vida amorosa, compartiendo sus días al lado de su novio Dalton Gómez, latino que es respaldado por cinco años de labor en bienes raíces de lujo en Estados Unidos.

La nueva Princesa del Pop ha intentado mantener su relación lo más alejada posibles de los medios de comunicación para evitar que su nuevo novio sea perseguido por todos, ya que es algo a lo que no está para nada acostumbrado, sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, ha compartido románticas e íntimas fotografías que comprueban que sus días son los mejores que ha tenido en el amor.

Recientemente vimos que la cantante decidió compartir algunas fotografías que son guardadas en el carrete de su celular inteligente sin contexto alguno y entre estas encontramos una que dejó a todos emocionados, se trató de una instantánea en la mansión de Grande donde aparecen besándose en los labios, logrando recibir millones de me gustas y varios comentarios sobre la relación que ambos mantienen.

Comentarios como: "Esto me derritió el corazón", "OMG, tú y Dalton son hermosos" y "Que hermosa relación mantienen Dalton y tú, estoy enamorado" fueron los que recibió la cantante nacida en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, en la publicación que hizo e hizo a todos volver a creer en el amor.

Ariana Grande revela románticas fotografías al lado de su novio. Foto: Instagram

Para los que no estén enterados de la relación de estos jóvenes, fue en mayo cuando la pareja hizo su primera aparición oficial, esto en el video de la colaboración de Ariana con Justin Bieber titulada 'Stuck with you', un tema escrito, grabado e inspirado en los días de confinamiento. En el audiovisual ambos lucen felices, bailando, abrazándose y sonriendo.

Pero fue hasta el mes de junio cuando la intérprete de temas como 'Break your heart right back', 'God is a woman' y 'pov' presentó a su novio en su perfil de Instagram, con una fotografía donde se les ve abrazados y felices. Meses más tarde, en agosto, y durante el mes de su cumpleaños, también se vieron juntos y ahora de una forma más romántica, pues se les aprecia besándose en los labios.

Ariana Grande ha preferido mantener en privado su relación con Dalton Gómez. Foto: Instagram

Desde aquel momento la cantante no ha dejado de sorprender con fotografías al lado de su novio, a quien invita a todas sus reuniones con sus familiares y amigos, logrando convencer a todos que esta vez es oficial y seguramente nada los separará, ya que han decidido mantener todo alejado de los reflectores y de todos los rumores, críticas o falsas noticias que se crean en Internet.

Por si fuera poco, a Dalton también lo ha incluido en sus distintos trabajos, como cuando promocionó el tema 'Rain on me' junto a Lady Gaga, cuando se lanzó un detrás de cámaras de la producción, el joven apareció al lado de su novia ayudándola en todo momento, pero esto no ha sido todo, durante la grabación de su más reciente sencillo, 'positions', también estuvo presente echándole una mano durante los cambios de atuendos para el video.

Dalton Gómez ha ayudado a Ariana Grande en distintas ocasiones en el ámbito laboral. Foto: Instagram

Una fuente cercana a la cantante reveló hace algunos meses para la revista People que Ariana Grande y Dalton Gómez iniciaron su relación el mes de enero de este año y han estado juntos durante esta pandemia por Covid-19 en la mansión de la cantante ubicada en Los Ángeles, California.

También explicó que: "Ariana se está quedando en casa con amigos. Ella se toma muy en serio el distanciamiento social y ha estado con el mismo grupo de personas por varios días". "Una de las personas con las que está ahora es Dalton, ellos han estado compartiendo durante varios meses. Ariana no quiere otra relación pública, así que está tratando de mantener esta callada, pero parece estar muy feliz con Dalton", también compartió.