Estados Unidos.- No sólo se ha enfocado de lleno en su música, Ariana Grande, al estilo de Paris Hilton, Kim Kardashian y Britney Spears ha estado vigente desde hace algunos años dentro de la industria de la belleza, esto con sensacionales fragancias que tienen enamorado a más de uno y es que refleja su dulzura y autenticidad con cada uno de estos aromas tan frescos y juveniles.

La cantante estadounidense nacida en Boca Ratón, Florida, estrenó recientemente R.E.M, una fragancia con esencia gourman, notas de corazón de lavanda y flor de pera, notas de fondo de haba tonka, almizcle y sándalo y notas de salida de membrillo, higo, caramelo salado y zéfir.

Para la promoción de su nueva fragancia, la estrella del pop se ha convertido en una hermosa superheroína animada que ha le ha generado todo tipo de comentarios, pues hasta le piden que comience a trabajar en su propia serie de anime debido a que luce muy apegada a su aspecto físico e hicieron un buen trabajo con la animación en general, incluyendo su historia.

Desde el inicio de la historia entendemos lo qué sucede, comienza en el espacio y con el anuncio de que su perro Tolouse está desaparecido, posteriormente la vemos a ella con un look muy parecido al que utilizó para el videoclip musical de 'Break free' y a su cerdito Piggy. Ambos se van a otro nuevo planeta que comienzan a explorar en busca de su mascota.

Ariana Grande se convierte en una superheroína para su nuevo perfume. Foto: Youtube

Durante el video vemos a Ari con un atuendo de metal, botas, accesorios en las muñecas, un maquillaje de superheroína y su emblemática cola larga de cabello. Una vez encuentra a su cachorro, que estuvo secuestrado, le grita que es una trampa y el enemigo aparece para desafiarla a una batalla que ella enfrenta sin temor.

Se le ve luchar contra un robot gigante que termina por derrotar al utilizar todos sus poderes para crear una botella gigante de cristal que tiene la forma del perfume y al esparcir un estilo de aroma todos los robots y enemigos del lugar se van de su lado y trasforman su imagen como si fueran copias de la cantante. Finalmente se va del lugar con sus mascotas y ella le canta a Toulouse: "Boy you're such a dream to me" ("Niño eres un sueño para mí"), recordando su tema de 2018 que lleva el nombre del perfume.

Ariana Grande se inspiró para el nombre de su perfume en su sencillo promocional 'R.E.M', una canción R&B que contiene ritmo doo-woop y cuenta con una duración de cuatro minutos y seis segundos. Originalmente el tema llevaba por nombre 'Wake up' y fue originalmente grabada por Beyoncé.

Pero Ariana terminó por grabarla para Sweetener, su cuarto álbum de estudio, además cambió para de la letra de la canción, así como su nombre. El título de la canción se refiere al "rapid eye movement sleep" y tyrata sobre "una relación que se difumina entre el mundo de los sueños y la realidad". R.E.M trata sobre "soñar con alguien en tu vida y es una de las canciones favoritas de la cantante de ese disco.

Actualmente Ariana Grande cuenta con ocho perfumes con distintos nombres y ediciones, la primera fue lanzada en 2015 y la más nueva este 2020. Sus fragancias fueron elaboradas en colaboración con los perfumistas Clement Gavarry y Jerome Epinette.

"Ari" by Ariana Grande fue la primera fragancia que lanzó y con la que ha logrado gran reconocimiento dentro del mundo de la belleza , con este llegaron ediciones como "Frankie", "Sweet like candy" y "Sweet like candy" edición limitada, después "Moonlight" en un increíble bote tornasol, una fragancia masculina, "Cloud" llegó más tarde con un concepto totalmente diferente, más tarde, inspirándose en su álbum de 2019, Thank U, Next, estrenó una con el nombre del mismo y finalmente "R.E.M", su reciente sensación en el mundo de la aromática.