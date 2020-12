Ariana Grande se ha comprometido con su novio Dalton Gómez

Estados Unidos.- La cantante Ariana Grande se ha vuelto tendencia en las redes sociales tras anunciar de una forma inesperada que se ha comprometido con su novio Dalton Gómez, dejando a sus fanáticos muy emocionados con tremenda noticia, pues desde que iniciaron su noviazgo, todos han estado encantados con su relación y hasta han comentado cómo sería que ambos llegaran juntos al altar, lo que muy pronto se verá.

Es a través de Instagram, red social en la que la cantante se mantiene muy cerca de sus Arianators, en donde se dio a conocer la noticia. "Para siempre y luego algo", fue el mensaje que compartió hace algunas horas la cantante estadounidense con una recopilación de fotografías entre las que se destacó una instantánea de su mano con el hermoso anillo que le dio su actual novio.

En la primera de las fotografías podemos verlos recostados juntos en el suelo y muy sonrientes, posteriormente ella aparece tomándose una fotografía frente al espejo y se nota algo inusual en la imagen; un anillo ubicado en un lugar de mucho peso para todos en el mundo. Luego ubican una selfie en blanco y negro y finalmente entendemos que estaba sucediendo.

Resulta que en la cuarta fotografía Ariana Grande lució en sus bellas manos un anillo de compromiso, dejando en claro que su relación ya ha dado el siguiente paso y seguramente seguirá siendo felicidad en sus vidas. Finalmente vemos una imagen casi idéntica a la primera, pero ahora ella está volteando su cara hacia el cuello del agente de bienes raíces de Los Ángeles, California.

Así es el hermoso anillo que le dieron a Ariana Grande. Foto: Instagram

Todos quedaron impactados con la noticia, tanto que el nombre de la intérprete llegó hasta el número uno de la lista de tendencias en las redes sociales y la fotografía, con apenas cuatro horas compartida, ya rebasa los ocho millones de me gustas, así como miles y miles de comentarios en los que todos les han deseado lo mejor a la futura pareja de esposos.

Importantes estrellas como Kim Kardashian West, Gigi Hadid, Bretman Rock, Millie Bobby Brown, Patrik Star, Tinashe, Colleen, Alfredo Flores, Courtney Chipolone y hasta la cuenta de MTV, se hicieron presentes entre la sección de comentarios de Ari para escribir bellos mensajes para la pareja.

Para los que no estén enterados de la relación de estos jóvenes, fue en mayo cuando la pareja hizo su primera aparición oficial, esto en el video de la colaboración de Ariana con Justin Bieber titulada 'Stuck with you', un tema escrito, grabado e inspirado en los días de confinamiento. En el audiovisual ambos lucen felices, bailando, abrazándose y sonriendo.

Pero fue hasta el mes de junio cuando la intérprete de temas como 'Break your heart right back', 'God is a woman' y 'pov' presentó a su novio en su perfil de Instagram, con una fotografía donde se les ve abrazados y felices. Meses más tarde, en agosto, y durante el mes de su cumpleaños, también se vieron juntos y ahora de una forma más romántica, pues se les aprecia besándose en los labios.

Ariana Grande se ha comprometido con su novio Dalton Gómez. Foto: Instagram

Desde aquel momento la cantante no ha dejado de sorprender con fotografías al lado de su novio, a quien invita a todas sus reuniones con sus familiares y amigos, logrando convencer a todos que esta vez es oficial y seguramente nada los separará, ya que han decidido mantener todo alejado de los reflectores y de todos los rumores, críticas o falsas noticias que se crean en Internet.

Por si fuera poco, a Dalton también lo ha incluido en sus distintos trabajos, como cuando promocionó el tema 'Rain on me' junto a Lady Gaga, cuando se lanzó un detrás de cámaras de la producción, el joven apareció al lado de su novia ayudándola en todo momento, pero esto no ha sido todo, durante la grabación de su más reciente sencillo, 'positions', también estuvo presente echándole una mano durante los cambios de atuendos para el video.

Esta no es la primera vez que Ariana posee un anillo de gran peso para una relación, pues hace algunos años estuvo comprometida con el comediante Pete Davidson y cuando tuvo un romance con el fallecido rapero Mac Miller, éste le obsequió un anillo de promesa, pero este sin duda es uno de los más importantes y emotivos para la cantante, pues tiene una gran historia detrás.

Muchos de sus fanáticos se han percatado de que este bello anillo que le dio Dalton a Ariana para pedirle matrimonio fue hecho con gran cariño y respeto para la cantante, pues su ahora prometido utilizó un anillo que su abuela le obsequió tras la muerte de su abuelo en 2014, un deceso que afectó muchísimo a la cantante, pues siempre fue muy apegada a él.

Este fue el anillo que su abuela le dio y el nuevo de compromiso. Foto: Instagram

"Nonna me hizo un anillo con la perla del alfiler de corbata del abuelo. ella dice que él le dijo en un sueño que me protegería", compartió en 2014 Ariana tras la muerte de su abuelo, el señor Frank Grande. Y es justo con este accesorio que su novio le propone matrimonio añadiéndole una piedra hermosa más y haciéndolo muy especial para ambos.