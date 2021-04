Ariana Grande sobre Kylie Jenner mucho más popular en redes sociales

Ariana Grande de 27 años de edad ha dejado en claro que Kylie Jenner podrá ser millonaria, pero no popular como ella en Instagram.

Y es que poco más de cinco millones de seguidores son los que le gana Ariana Grande a Kylie Jenner en redes sociales.

Para quienes no lo saben ambas mujeres no son del todo amigas, pero en una ocasión la madre de Kylie Jenner, la empresaria Kris Jenner trabajó con ella en el vídeo Thank u next, donde ambas dieron mucho de que hablar.

Regresando con las dos famosas su estilo es muy diferente, ya que Ariana Grande, lejos de enseñar como Kylie Jenner prefiere que su talento sea reconocido.

Por otro lado las curvas de Kylie Jenner son las que venden, pues estas se han convertido muy populares a nivel mundial.

Ariana Grande opaca a la misma Kylie Jenner/Instagram

Cómo muchos ya lo saben las Kardashian Jenner siempre han dado de que hablar por sus físicos los cuales lucen con ropa demasiado extravagante.

Cabe mencionar que Ariana Grande ha cobrado tremenda popularidad desde que apareció en series de televisión cuando era una adolescente.

