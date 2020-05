Ariana Grande y Justin Bieber lanzan "Stuck With U" para luchar contra el COVID-19

Ariana Grande y Justin Bieber, integrantes de la realeza del pop, se unieron en un dúo para recaudar fondos para los hijos de trabajadores de la primera linea en la lucha contra la pandemia de Coronavirus. Los cantantes, ambos de 26 años de edad, lanzaron "Stuck With U (Atrapado contigo)" una dulce oda al confinamiento junto a seres queridos.

"¡Dos bebés crecidos finalmente se juntan!", comentó Justin Bieber en su feed de Instagram. "No puedo expresar completamente cuán feliz estoy tras haber esperado tanto tiempo para hacer esto (el dueto)", manifestó Ariana Grande en sus redes sociales.

"Este momento realmente significa mucho más de lo que podría haber sido si hubiera sucedido de otra manera o si hubiera sido cualquier otra canción, poder prestar nuestras voces a este proyecto y colaborar en esto ha sido muy gratificante y realmente amo mucho esta canción", agregó Ariana Grande en su post.

Agradecida de estar haciendo esto con mi amigo y también quería expresar, un enorme agradecimiento a todos los creativos brillantes que trabajaron en esta canción.

Cabe recordar que la voz de Ariana Grande apareció en el remix de 2015 de "What do yo mean?" de Justin Bieber, pero "Stuck with U" es su primer sencillo como dúo.

La pandemia une a Ariana Grande y Justin Bieber por una buena causa

En un video musical filmado desde casa, una norma en tiempos de pandemia, se muestra a Ariana Grande acucurrada en la cama con su perro y dando vueltas con un hombre misterioso hacia el fin de la canción, que según rumores es un agente inmobiliario quien sería su nuevo novio. A Justin Bieber se le ve abrazándose con su esposa Hailey Baldwin.

El acaramelado video también mezcla fragmentos enviados por fanáticos y celebridades, incluyendo a Kylie y Kendall Jenner, la estrella de la NBA Stephen Curry y su esposa Ayesha y Gwyneth Paltrow bailando con su marido en bata de baño.

La canción es el primer lanzamiento a favor de organizaciones benéficas de SB Projects, la compañía de entretenimiento y medios de comunicación propiedad del mánager de Justin Bieber y Ariana Grande, Scooter Braun.

