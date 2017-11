Ariana Ron Pedrique, vivió del horror a la locura

“Es el personaje que más miedo me ha dado interpretar”, así describe Ariana Ron Pedrique su participación en la serie de Azteca 7 Dos Lagos. La venezolana ha ido cimentando su carrera poco a poco en México, donde ha realizado personajes que la van retando, como Sofía en esta serie de terror.

“Me siento contentísima. Es un proyecto que hicimos hace dos años. Yo hice el personaje antagónico de los 70. La historia se divide en tres épocas, pero hay un elemento que se repite, un elemento en común, la hacienda Dos Lagos y la muerte de una persona. Una historia de horror, a mí me encanta porque es el primer proyecto de horror que hago”, expresa.

Ariana en su personaje. Foto: Cortesía

SOFÍA

“Mi personaje es una chava de 20 años, una chava muy fuerte que vive en un pueblo, que fue donde grabamos la serie, y está acostumbrada a conseguir todo lo que quiere. Ella es la popular de la escuela, es la que decide y se cumple lo que ella desea. Todo entra en crisis y desorden en su vida, porque llega una nueva chica al pueblo y empieza a coquetear con su novio, y por primera vez no es el centro de atención. Esto hace que pierda los estribos y llegue a un punto de locura para tratar de resolver la situación”, comenta la actriz.

Para ella fue un arduo trabajo darle vida a esta joven. “Fue complicado, de hecho la última escena que me tocó grabar del final de mi personaje es muy comprometedora. Cuando la estábamos marcando y el director me decía que tenía qué hacer, yo empiezo a tener una crisis actuando. El director se asustó y me dice ‘mami, ¿estás bien?’. Ha sido de los personajes más complejos en mi carrera. Siempre tuve que justificar el cómo ella llegaba a un extremo de locura por así decirlo, como cuando las cosas se salen de sus manos, ella toca momentos de locura, fue muy interesante”.

DOS LAGOS ya está al aire por Azteca 7 a las 10 30 pm y Amazon Prime. Te espero todos los Jueves a la misma hora. ��❤ TWO LAKES on Amazon Prime. Una publicación compartida por Ariana Ron Pedrique (@arironpedrique) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 8:37 PST

LAS MALAS SON LO SUYO

En su carrera actoral ha interpretado varios personajes, pero sin duda los que más le gustan son las malas.

“Es la tercera villana que hago. Curiosamente a mí me encanta, la verdad. Es un reto, porque es muy fácil caer en el cliché de ser la típica mala plana, que uno como actriz simplemente no complejiza el personaje y hace una mala, porque sí es mala. Yo, cada vez que me toca interpretar a una antagónica, trato de encontrarle la complejidad al personaje, tratar de encontrar la explicación del por qué está haciendo eso. Yo creo que todo, dependiendo de las circunstancias que nos toquen hacer, podemos llegar a extremos de locura. A mí como actriz me toca ponerle sangre, carne, huesos, corazón, a ese personaje”, afirma.

Ariana no descarta volver a la conducción. Foto: Cortesía

LO QUE VIENE

“Estoy supercontenta del éxito que tuvo Rosario Tijeras en la primer temporada. Esta es una historia que ya se ha producido varias veces, sin embargo, en la versión mexicana le fue tan bien que le hablaron al escritor original para una segunda parte, y eso me halaga eternamente, porque ha sido de los proyectos más exitosos en los que he participado. Ahí hice a la antagónica, que es curioso, porque más allá que fue la antagónica, no es la mala. Rosario Tijeras es la de armas tomar, pero mi personaje es la contraparte. Estoy agradecida con el público en México, que me ha apoyado tanto, todavía me para en la calle para pedirme un autógrafo. Se ve que ha gustado mucho y en esta segunda parte apenas estamos en negociaciones. Todavía no es seguro, estamos justo hablando, pero a mí me encantaría hacer Rosario Tijeras 2”.

A punto de estrenar un nuevo proyecto que se ha ganado mi corazón �� "Rosario Tijeras". Por cierto... no saben lo emocionada que estaba por anunciar la claqueta... pero debo admitir que me puse más nerviosa por dar el claquetazo que por actuar la escena ����������. Una publicación compartida por Ariana Ron Pedrique (@arironpedrique) el 8 de Oct de 2016 a la(s) 10:28 PDT

Por si fuera poco, también estará en la serie de un ídolo mexicano. “En este momento estoy grabado otra serie de Fox y de Telemundo, de José José. Ahí hago un personaje estelar, por lo que tengo que cuadrar los tiempos. Gracias a Dios, se me juntó el trabajo”, concluye.

¿Se acuerdan que les había dicho que estaba en una serie pero que no podía darles detalles todavía? FINALMENTE ya lo puedo decir. Estoy en la serie de "José José el Príncipe de la Canción" la cual es una Co-producción entre Fox y Telemundo. El estreno muy pronto... por @telemundo. @foxmexico Una publicación compartida por Ariana Ron Pedrique (@arironpedrique) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 2:14 PST

TRANSMISIÓN

Todos los jueves se transmiten dos episodios al terminar Exatlón. También esta serie está disponible en Amazon, la plataforma en internet que es la competencia en México de Netflix.