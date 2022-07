Ariana Saavedra aborda el amar sin género en ‘La mujer del diablo’

Sinaloa, México. En drama, comedia y más géneros a Ariana Saavedra le ha tocado demostrar su talento como actriz y reconoce que una de las cosas que más le gustan de su trabajo es que “todos los días es diferente”. “Me gusta que termina un proyecto y viene una nueva vida que voy a tener en mis manos y a crear. Me siento muy afortunada y feliz de poder hacer papeles tan diferentes, y todavía uno nunca está conforme con lo que hace, pero quiero seguir explorando géneros, plataformas. Me gustaría estar en cine”, dice vía telefónica para DEBATE.

Un último regreso

En los últimos años, Saavedra participó en la serie Control Z de Netflix, la cual acaba de estrenar su tercer y última temporada. “La experiencia de Control Z ha sido crearme oportunidades. El personaje de Regina ha sido super especial, me ha traído muchas oportunidades y me ayudó a encontrar manager, que en esta carrera es difícil”, confiesa.

La actriz señala que su personaje siempre le va a gustar porque dice lo que quiere y tiene la vitalidad y el entusiasmo de la juventud. “Siento que en está última temporada ya los personajes entendieron que en la vida hay que enfrentar los problemas y esto fue lo que más me gustó. Sé que esta serie la ven muchísimos jóvenes y los protagonistas no se pueden salir con la suya, y es lo que sucede en la tercera temporada, Siento que es un gran cierre para la serie. y para todos los que estuvimos en el proyecto”.

Amar sin género

Ahora, la originaria de Venezuela asume un nuevo rol en la serie La mujer del diablo, una de las primeras producciones originales de la plataforma Vix+. La historia sigue a una maestra de nombre Natalia (Carolina Miranda), que termina privada de su libertad por El Diablo, un poderoso hombre del poblado de Villa Clara y que la convierte en su mujer. Ahí, Saavedra da vida a Linda, la hermana de la protagonista.

“Todos los personajes ocultan algo en su vida, entonces lo que podemos descubrir de Linda en los primeros episodios es que ella se está descubriendo sexualmente [...] mi personaje toca el tema de amar sin género, pero aparte todo eso pasa en un pueblito de provincia y es más fuerte”, revela.

“Aparte de que a su hermana la secuestran, le empiezan a pasar cosas muy fuertes y tiene que madurar sí o sí. La acompañamos en este arco dramático, que es como Linda empieza a superar estos obstáculos, cómo los toma. Es un papel entrañable, yo le tomé muchísimo cariño, porque es de los que más me han costado trabajo construir”.

En 'La mujer del diablo', Ariana Saavedra da vida a Linda Peña, una chica que se está descubriendo sexualmente.

Además del trabajo de fotografía, que la diferencian mucho del formato de telenovela, terreno bien conocido por Televisa-Univisión, la actriz dice que la serie toca temas muy fuertes. “Es una serie muchísimo más cruda, no es como llegaste al final de la serie y todos son felices y todos se aman. Esto sí es tocar la realidad y tocar temas que son realidad en nuestro país como el secuestro de mujeres y obligarlas a casarse”.

Ariana Saavedra comparte que está muy feliz por este lanzamiento, lo que ve como una gran oportunidad de una plataforma que promete mucho en su versión premium. “Soy una persona que no le gusta generarse expectativas, porque la vida me ha enseñado a no crearme expectativas, pero creo que las cosas valen la pena. Yo ya quiero que la gente descargue la aplicación”, dice sobre el servicio que estará disponible desde este jueves 21 de julio.