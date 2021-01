Ariel Miramontes con cuerpazo de fisiculturista impacta a sus fans

Ariel Miramontes el famoso Albertano de 50 años de edad tiene a todo mundo hablando de él y no por algún escándalo, sino por el cuerpazo que se carga en estos momentos el famoso quien le ha dado duro al gimnasio, pues se pueden ver sus bien trabajados bíceps, además de sus pectorales los cuales han dado mucho de que hablar entre sus fans.

Fueron más de 100 mil likes los que logró Ariel Miramontes en la foto donde se le ve sin camisa y aunque quiso ser modesto con el nuevo cuerpo que se carga, les pidió un consejo a sus fans, se trató de dejarse o quitarse la barba, pues no sabía que nuevo look elegir, por lo que de inmediato sus miles de seguidores dieron su punto de vista, no solo por su barba, sino por el físico.

"Se ve guapo de las dos formas los Mexicanos son chulisimos", "Ay Albetanito mejo, andas alborotando las hormonas de las menopausicas y aca en venezuela no ya terapia de remplazo hormonal mijo", "Mi mexicano hermoso,has rebajado mucho papasito lindo.. Quédate así.. Tus barbas te quedan chulas de verdad..", le escribieron al actor en la foto donde se mira muy bien.

Aunque Ariel Miramontes no quiso compartir su rutina de ejercicio, mucho menos su plan de alimentación él decidió alborotas las redes sociales con su foto la cual podría hacerse viral en cualquier momento, pues esta vez el actor se dejó ver como nunca antes, pero también le preguntaron que nuevos proyectos tendrá para este 2021, el histrión.

Otra de las cosas por las que Ariel Miramontes es admirado por su público, es por ser un hombre muy entregado a sus hijos, pues para quienes no lo saben el histrión es padre soltero de tres menores a quienes presume muy orgulloso en sus redes sociales, donde sus fans lo felicitan pues el famoso se la pasa trabajando para mantenerlos asegurando que no es del todo fácil.

Por si fuera poco Ariel Miramontes señaló que lo mejor que le pudo haber pasado es ser padre, pues él deseaba serlo desde muy joven, además recalcó que su mamá ayuda mucho a los menores quienes se convirtiera en la figura materna de los pequeños quienes algún día podrían seguir los pasos del comediante quien tiene un éxito arrasador, ya que ha formado parte de varios proyectos.

La verdad es que para mí ha sido lo mejor que me pudo haber ocurrido yo siempre quise ser papá, era uno de los sueños que yo tenía yo creo que desde niño y entonces que se halla, mi sueño realidad pues que te puedo decir es increíble, reveló Ariel Miramontes muy feliz en la entrevista, donde también habló maravillas de su madre.

Para quienes no lo saben Ariel Miramontes alcanzó la popularidad en la serie María de todos los ángeles, donde fue el protagonista de todas sus temporadas a lado de Mara Escalante con quien se distanció de ella durante un tiempo lo que causó la tristeza de los fans de la serie, pero volvieron a retomar la amistad la cual da mucho de que hablar por el apoyo que hoy en día se brindan.

Ariel Mirantes con su gran físico/Instagram

Cabe mencionar que Ariel Miramontes también se hizo popular por formar parte del reality show Pequeños Gigantes, donde fue el juez a lado de Verónica Castro, Karol Sevilla y Miguel Bosé, con quienes se divirtió a tope en cada una de las grabaciones, además formó un gran lazo con cada uno de los participantes.