Aristeo Cázares quiere que Mati y Pato sean los campeones de 'Exatlón'

“Yo me siento bastante satisfecho, me siento muy bien con lo que hice. Me esforcé y traté de transmitir lo mejor de mí a las personas afuera”, así es como el joven atleta Aristeo Cázares se despide de la cuarta temporada de 'Exatlón México', reality del cual se convirtió en uno de los últimos eliminados.

Prueba a sí mismo

En conversación vía Zoom para DEBATE, Aristeo Cázares, ganador de la segunda temporada, confiesa que regresó a 'Titanes vs Héroes' gracias a la enorme expectativa que sentía por esta campaña.

“Sabía que iba a ser una temporada con una dificultad más elevada por lo cual me motivé. Dije ‘no manches, va a estar ahí mi hermano (Ernesto Cázares) y va a estar la Bestia (David Juárez)’, que son personas muy rápidas. Va a estar Pato Araujo que es muy efectivo. Van a estar otros atletas que apenas estaban comenzando en la experiencia de Exatlón y fue por eso que decidí regresar, porque quería crecer como persona, quería transformarme y aprovechar de una forma distinta esta oportunidad”.

Tras siete meses en la demandante competencia, el experto en parkour dice que más allá del impacto físico de estar corriendo y lanzando, el mayor enfrentamiento está en lo emocional y mental.

“No es tan complicado el hecho de estar ahí corriendo y lanzando, yo creo que el tema de la verdadera resistencia son las emociones, los sentimientos, los pensamientos. En esta temporada el impacto más grande que tuve fue emocional y mental, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, espiritualmente pude desarrollarme más, aprendí acerca de lo que se siente sufrir ese dolor y lo que se siente también tener miedo”, confiesa Aristeo Cázares, quien durante su estancia en 'Exatlón' sufrió la pérdida de un familiar y padeció la enfermedad de su madre.

Compartiendo alegría

Aunque salir del reality de Azteca uno le ha permitido hablar con su familia, darse un respiro y vivir un mayor tiempo de tranquilidad, Aristeo Cazares confiesa que sí le hubiera gustado seguir, sobre todo para seguir compartiendo su alegría con los televidentes.

“Me hubiera gustado seguir dando show y dar esos espectáculos en las pistas, que era lo que más me gustaba: correr, disfrutar los tiros, perdiera o ganara [...] no solamente es correr y lanzar, es divertirse, que las personas vean que tú también lo estás disfrutando. Soy serio cuando se tiene que ser serio, pero si no tengo que serlo pues no lo soy. Estoy bien relajado, soy bien fastidioso a veces, me gusta disfrutar mis pistas y sentir que tengo un poder increíble. Me gusta sentirme un guerrero”.

Siete meses permaneció Aristeo Cázares en la cuarta temporada de 'Exatlón'.

Aristeo Cázares es conocido por ser uno de los participantes más relajados de 'Exatlón' y revela que incluso las personas que le han lanzado hate le han ayudado a conseguir esa soltura.

“El hecho de que ellos me lancen el hate me ayuda también porque sé qué cosas podría corregir. A lo mejor dentro de esas cosas que te lanzan hay verdades de las que no nos damos cuenta y a lo mejor que las personas que siempre nos está apoyando también nos las trata de decir pero no las entendemos tan directo. Ese contraste entre las dos personas es lo que te ayuda a generar un cambio y a seguir avanzando en lo que estás haciendo. Si no existieran ellos, no existiría una felicidad plena. Necesitamos también la parte contraria para nosotros vivir en un contraste que nos cause una reacción y que nos cause un despertar hacia lo que queremos hacer”.

El próximo domingo 4 de abril se transmitirá en vivo la gran final de 'Exatlón'. Aunque también mantiene una estrecha relación con sus rivales en competencia de Héroes, Aristeo Cázares desea que Mati Álvarez y Pato Araujo, de su equipo de Titanes, se conviertan en los campeones de la cuarta temporada.

“Me gustaría que (gane) Mati, seguro va a ganar. Ella es una niña a la que quiero mucho y estuvo ahí en momentos difíciles. [...] Por el lado de los hombres me gustaría que gane Pato, no porque no quiera que gane Heliud, sino porque me gustaría ver a otro campeón. Creo que Pato lo merece, es una persona disciplinada, que de todos los que han pasado por ahí, es el único que entrena más y es más disciplinado. Soy rojo y rojo seré”.