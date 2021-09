Armando Espitia, a un paso del Premio Ariel

En la industria del cine, quienes hoy son reconocidos en algún momento tuvieron que esforzarse o quizá sacrificar en demasía para ser tomados en cuenta en alguna película, cortometraje u otros proyectos importantes, donde tienen la oportunidad de compartir créditos con otros famosos ya posicionados, como es el caso de Armando Espitia.

El inicio de su carrera no fue nada fácil, ya que tuvo que romper con estereotipos, y así de esa manera ganarse un lugar, situación que hoy lo tiene a un paso de conseguir uno de los premios más importantes, como lo es el premio Ariel.

Armando con la actriz Michelle González

Sobre la película

El joven actor comentó en entrevista con esta casa editorial que él siempre ha tratado de darle vida a personajes reales, creíbles, con los que la gente se pueda identificar, que no sean personajes con características del típico hombre de cuerpo perfecto. Y la película por la que se encuentra nominado a ese importante premio donde le da vida a Iván, un hombre que deja atrás al amor de su vida y su familia para perseguir sus sueños en la ciudad de Nueva York.

Sobre la 63 edición de los Premios Ariel, que se celebrará el 25 de septiembre, donde Armando Espitia está nominado a mejor actor por Te llevo conmigo, al lado de Alfonso Herrera, por El baile de los 41; Demián Bichir por Danyka; Fernando Cuautle, Nuevo orden; Juan Pablo Medina, El club de los idealistas, y Lázaro Gabino Rodríguez por Fauna.

Los futuros proyectos

Armando se mostró contento de estar pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que se estrenó una película en el Festival Internacional de Morelia que se llama 90 días para el 2 de julio, donde él es el protagonista, además de que también es el productor ejecutivo. Añadió que en este año se estrena comercialmente la filmación, Nuestras madres, la cual ganó la Cámara de Oro en el Festival de Canes, en Francia en 2019, y ahora se estrenará en México, en el mes de octubre.

Reveló también que grabó una cinta que se llama, “La novia de América”, una serie con un director argentino, y una película más que está a punto de empezar a rodar.

El actor caracterizado de Iván en Te llevo conmigo

Sobre su carrera profesional

El actor de 29 años, proveniente de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, confiesa que desde pequeño él siempre supo que su sueño era convertirse en un gran actor a pesar de la visión determinista relacionada a la situación social y económica que predomina en esta zona de la ciudad.

Donde yo crecí no hay manera de pensar de que es posible que te puedas convertir en un actor de cine que va a los mejores festivales del mundo. No hay manera. No hay camino, ha dicho el joven actor.