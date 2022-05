Armando Hernández, como luce el actor 20 años después de Amarte duele

Hace casi 20 años se estrenó Amarte Duele, una de las películas que quizá es de las más entrañables para los jóvenes de la década de los 1980 y 90 pues sigue siendo recordada como un ejemplo de que cuando se quiere de verdad, no importa el nivel social e incluso como una película clásica del cine mexicano.

Uno de los personajes más recodados de Amarte duele, película protagonizado por Martha Higareda y Luis Fernando Peña es Armando Hernández quien dio vida a Genero el entrañable amigo pandillero de Ulises el enamorado de Renata.

El nombre e Armando Hernández ha resurgido debido a una entrevista realizada por el conductor Yordi Rosado quien revivió el cómo fue que llegó el también comediante a la película dirigida por Fernando Sariñana.

En la conversación el actor de 39 años reveló que su participación en la cinta fue casi por suerte, pues señaló que antes de dedicarse a la actuación tenía la mira en ser piloto aviador, pues incluso en un inició dividió su tiempo entre el trabajo en una línea aérea y la película De la Calle.

Sin embargo, tuvo que renunciar a los aviones cuando llegó el llamado para dar vida al personaje de Genaro, papel que acepto sin objeción pues más allá del dinero que le ofrecieron el quería aprovechar la oportunidad.

“Me pagaron 35 mil pesos y en la línea aérea ganaba como 900 pesos a la quincena, casi dos mil pesos por mes. Era mi segunda película y yo no sabía nada, no me importaba el dinero yo sólo quería tomar la oportunidad. Me quería quitar la espina de la primera película y fue un éxito, yo no sabía lo que venía”, mencionó.

Sin esperar que sucedería, la película fue todo un éxito y ahora Armando Hernández goza de una firme trayectoria, pues además de protagonizar Amarte Duele, el actor también dio vida al gran campeón mexicano Julio César Chávez en su serie biográfica "EL CÉSAR".

En la entrevista, el actor originario de la de Amarte duele, también compartido diversos aspectos que marcaron su vida desde muy pequeño, pues con tan solo 13 años de edad tuvo que vivir en la calle durante algunos días tras huir de la casa de su papá luego de que sus padres se divorciaron.