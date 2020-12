Armando Manzanero y el disgusto que tuvo con la música moderna

Muchas anecdotas e historias han salido tras la muerte de Armando Manzanero a los 85 años de edad y una de ellas fue cuando se pronunció en contra de la música reguetón desde 2017, pues para el compositor esa música no era la indicada para llegar al corazón de una mujer, por lo que despotricó en contra de ellos.

Y es que Armando Manzanero, originario de Mérida, a pesar de ser de otra época también tenía su fama internacional es por eso que con mucho derecho sintió que debía opinar sobre la música de Maluma dejando en claro que no le agradaba del todo e incluso le parecía increíble que se apoderara de las listas musicales de todo el mundo.

Pero este año Armando Manzanero y Maluma coincidieron en los Premios Billboard Latin Music Awards, donde el yucateco habló maravillas del colombiano a quien lo consideró una persona encantadora, además señaló que en realidad hay algunas canciones de Maluma que le parecieron agradables.

Luis Miguel fue otro de los artistas con quien Armando Manzanero se llevó un disgusto enorme pues en un homenaje que le hicieron en Chichén Itzá al parecer el cantante no quiso participar, por lo que Armando Manzanero dejó entre ver que Luis Miguel era un malagradecido, y es que para quienes no lo saben ambos trabajaron muchas veces en el pasado.

Otra de las cosas que muchos no sabían de Armando Manzanero es que a pesar de ser un hombre muy educado ante la prensa, también tenía su temperamento y carácter, dejando en claro que no se dejaba de nada ni de nadie, incluso su gran amiga la cantante Susana Zabaleta, fue de las pocas que conoció la personalidad del compositor con quien trabajó en el pasado.

Extrañaré seguir escuchando sus historias, de conocer la inspiración de cada una de sus canciones o al menos el recuerdo que usted lleva de ellas. Me quedo con el brillo de su mirada al ver cuánto amaba a sus nietos, a sus hijos. Saboreo esas horas en su cocina o en la mía, mientras preparaba cosas deliciosas y me compartía sus secretos para que los alimentos supiesen mejor. Siempre extrañaré cantar juntos y desbocarnos en el escenario, en ese único lugar donde no teníamos límites, fueron las palabras de Zabaleta.

Armando Manzanero fue uno de los compositores mexicanos que traspasaron fronteras, pues muchos artistas extranjeros quisieron trabajar con él, como Sebastián Yatra y Pablo Alborán dos cantantes que quedaron fascinados con la historia musical de Manzanero quien falleció víctima de Covid-19 haca unas horas.

El compositor también es considerado como el artista que más influyó en el amor, pues el mismo dijo que para que un señor enamore a una dama se necesita de palabras bonitas para llegar al corazón es por eso que quedó inmortalizado.

Algo que le fascinaba a Armando Manzanero además de cantar, sin duda era la comida, pero la de su estado fue una de sus favoritas, incluso en sus ratos libres, Armando Manzanero cocinaba e incluso tenía sus propios tips para cocinar algo que solo sus más grandes amigos sabían del fallecido maestro como le decían sus discípulos.

¡Wow! Soy admirador tuyo y del maestro en gran medida gracias a lo que hicieron juntos. Uno de mis discos favoritos desde siempre es “De la A a la Z”, ¡el mejor!. Sin duda, una gran pérdida, escribió un gran fan en la cuenta de Susana Zabaleta al enterarse de la muerte de Armando Manzanero.