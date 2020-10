Estados Unidos.- El actor de 73 años, Arnold Schwarzenegger, reconocido por su papel como Terminator en las distintas películas del personaje, compartió a través de Twitter con un mensaje y algunas fotografías sentirse "fantástico" después de someterse a una cirugía cardíaca para recibir una nueva válvula aórtica.

Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica para acompañar a mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía", tuiteó la estrella de Terminator.

El actor incluyó algunas fotografías donde lo vemos internado en el hospital con el pulgar arriba, esta alarmó a muchos por el estado en el que se veía, pero después lo vimos de lo más feliz posando frente a diferentes estatuas de la ciudad y muy bien recuperado de aquella cirugía.

Arnold Schwarzenegger se somete a cirugía de corazón y dice sentirse fantástico. Foto: Twitter

Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!", aseguró el reconocido actor de Hollywood.

Schwarzenegger, de 73 años de edad, vive con un defecto cardíaco congénito que lo ha llevado al hospital en distintas ocasiones, siendo la más reciente en 2018, cuando se sometió a una cirugía de corazón debido a complicaciones durante un procedimiento experimental para reemplazar una válvula de catéter en su corazón.

Fue en el año de 1997 cuando el actor se sometió a un planificado procedimiento en Cedars-Sinai para reemplazar una válvula pulmonar que originalmente fue reemplazada debido al defecto que padece y en ese momento, su portavoz, Danie Ketchell comentó: "Esa válvula de reemplazo de 1997 nunca estuvo destinada a ser permanente, y ha superado su esperanza de vida, por lo que decidió reemplazarla ayer mediante un reemplazo de válvula de catéter menos invasivo".

Durante ese procedimiento, se preparó un equipo de cirugía a corazón abierto, como sucede con frecuencia en estas circunstancias, en caso de que el procedimiento con el catéter no se pudiera realizar. La válvula pulmonar del gobernador Schwarzenegger fue reemplazada con éxito y actualmente se está recuperando de la cirugía y está en condición estable ", agregó.

La estrella de Hollywood vive con un defecto cardíaco congénito. Foto: Instagram

Una gran trayectoria artística

Arnold Alois Schwarzenegger nació en Thal, Austria, un 30 de julio de 1947, es un actor, empresario, político y ex fisicoculturista profesional de origen austríaco. En 1980 logra incursionar en el cine de acción de Hollywood y cuatro años más tarde llega la oportunidad que cambiaría su vida para siempre; "Terminator".

El famoso logró participar en filmes como Conan el Bárbaro, Terminator, Ren Soonja, Depredador, The Running Man, Last Action Hero, The expendables, Plan de escape, Aftermath y Killing Gunther, sólo por mencionar algunos.

Además, ejerció como el trigésimo octavo gobernador del estado de California en Estados Unidos durante dos mandatos, desde 2003 hasta el 2011.