"Around the world", la poderosa canción de Alison Solís dedicada a toda la niñez del planeta

La talentosa y hermosa cantautora estadounidense Alison Solís, quien a principios de este 2022 debutó como solista bajo el nombre artístico de Alisun (una combinación de su primer nombre, unificado con su apellido Solís, que viene del "sol" y que en inglés es "sun"), nos presenta su nuevo sencillo titulado "Around the world", una poderosa canción de su autoría, dedicada a toda la niñez del planeta.

En "Around the world", Alisun comparte un lindo mensaje, aunado a la magia característica en su interpretación. A través de esta canción, invita al mundo entero, con gran fuerza y a la vez infinita ternura, a expandir su capacidad de amar, a voltear la vista hacia la niñez del planeta, a escucharles y asegurar que, a través del amor, todo puede salir bien.

En una pasada entrevista con Debate, la hija del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, El Buki, comentó con respecto a este tema musical:

Yo me acuerdo que siendo niña, muchas cosas importantes me venían a la mente para cambiar al mundo, para hacerlo mejor, pero no había oídos para escucharlo y para actuar sobre esto, yo quiero ser una fuerza también para esto.

Alison Solís, anhela poder ayudar a las nuevas generaciones, "y crear un mejor mundo junto a ellos, yo valoro mucho la sabiduría de los niños".

Alison Solís se involucró en cada detalle de su lanzamiento como solista. Foto: cortesía Gerencia 360

Alisun debutó como solista dentro del género indie-pop, o como ella misma define a su género musical, "abrakadabra", cuyo significado es "creo mientras hablo". Su tercer sencillo, "Around the world", promete encantar al público tal como ya lo hizo con sus anteriores lanzamientos: "Hypothermia" y "They live in and around us".

Sobre su música, la hermana de la también cantante Marla Solís, externó que sale desde lo más profundo de su corazón, "deseando tocar de la misma manera, los corazones de quien la escuche", y aunque su trayectoria inició con temas en inglés, no queda descartado que deleite a sus fans con nuevas creaciones en español, pues la sangre latina también corre por sus venas: México por parte de su padre, Marco Antonio Solís, y Cuba por parte de su madre, la bellísima empresaria Cristy Solís.