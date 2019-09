Arremeten contra Alfredo Adame por presumir amistad con Salma Hayek

Mientras Salma Hayek se encuentra promocionando su nueva serie con Netflix, 'Monarca', en la Ciudad de México, algunos artistas aprovecharon para retratarse con la famosa actriz de Hollywood. Tal es el caso de Alfredo Adame.

Luego de reencontrarse con su gran amiga, Yolanda Andrade quien envuelta en gran polémica con Verónica Castro luce muy despreocupada, Alfredo Adame también aprovechó la situación y se retrato con quien segura tiene una amistad de más 30 años.

Y es que después del gran pleito que Adame tuvo con Andrea Legarreta, los usuarios de Internet ya no toleran más al actor y sólo buscan atacarlo tal y como él lo hizo con la conductora del programa matutino 'Hoy'.

El actor publicó dos selfies nuevas junto a Hayek en su cuenta de Instagram, lo que generó el gran descontento de los cibernautas. Además, aseguró tener una gran amistad con la actriz de 53 años con más de 30 años de respaldo, halagando también la sencillez y humildad de Hayek.

Con mi amiga de más de treinta años Salma Hayek, siempre sencilla y humilde se detuvo a saludarme", escribió junto a la selfie.

Los usuarios de inmediato comenzaron a atacar a Alfredo y le advirtieron que no hablara de Salma, a quien describieron como una dama , entre otros comentarios se burlaron de él escribiendo que era muy probable que la actriz veracruzana ya ni lo recordara.

"Claro te saludo si no capaz y hablas pestes jajajaja" "Ella si es una Dama !!" "Que onda con salma? Anda con los grilleros? Ahorita tambien la vi con yolanda andrade ya nadamas le falta la foto con Raquel bigorra" "Alrato hablará mal de ella también".

Por otro lado, algunos de los usuarios de Internet aprovecharon la fotografía de Adame para atacarlo con respecto a su físico, comentando que ya está muy viejo y acabado, que le hace falta una estiradita y tenía cara de chicharrón.

"Cuando me siento feo vengo a verte y me siento guapote,guapote." "No ma$%#s Adame que p#%#ado te ves, si estas bien jo#$%do" "Alfredo,, que dicen que ya tienes cara de chicharron".

Pero entre todos los negativos comentarios que le llenaron al actor su selfie, hubo quienes decidieron hacer sólo comentarios positivos pero de la actriz, halagando su belleza y humildad.

"Salma tan Hermosa!!" "Me encanta Salma es una mujer hermosa y sencilla como pocas." "Mujer guapa y espectacular." "Que linda Ella con los pies en la tierra!!" "Salma Hayek hermosa, saludos y bendiciones".