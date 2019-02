Arremeten contra Kim Kardashian por publicar una foto

A Kim Kardashian le llueven comentarios negativos, luego de publicar en Instagram una fotografía íntima de su esposo Kanye West.

La foto por la que Kim Kardashian y su esposo han sido "trolleados", no fue tomada por un paparazzi, sino por ella misma.

A Kim le pareció curioso publicar una imagen de su esposo en la que aparece durmiendo, pero tras la publicación, algunos "haters" le dijeron comentarios en los que se burlaban por como lucen.

Pareces un conductor de Uber que está llevando a un pasajero borracho, que lo abordó a mitad de la noche", "Que no lleves maquillaje está bien, pero que lleves a tu esposo como un indigente no, no deberías exhibirlo así, ¡es rídiculo!", le escriben.