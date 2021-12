Arremeten contra hijo de Alejandro Fernández, según, por no apoyarlo ante muerte de Vicente Fernández

Cada uno de los integrantes de la Familia Fernández Abarca vive su duelo por la muerte de Don Vicente Fernández a su manera. En su cuenta de Instagram el cantante Alejandro Fernández "El Potrillo", publicó una serie de fotografías en las caballerizas del Rancho Los Tres Potrillos, uno de los lugares favoritos de su padre.

Su hijo Alex Fernández fue criticado por, supuestamente, no apoyarlo ante los momentos difíciles que pasa tras el fallecimiento de "El Charro de Huentitán". A continuación te decimos lo que ocurrió.

"El Potrillo" de 50 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, expresó en sus redes sociales su sentir al recorrer el sitio antes mencionado. "Venir al lugar en donde tantos atardeceres viste pasar y darme cuenta que nada ha pasado realmente", expresó.

El intérprete de temas como "Me dedique a perderte", "Si tú supieras" y muchas más, manifestó que el camino, a veces largo y turbulento, "siempre nos trajo de vuelta a casa, nuestra casa".

Los perros aúllan y los caballos relinchan, siguen escuchando tu voz en el viento, haces falta, que el mariachi no deje de sonar.

En esta publicación su Alex Fernández, fruto del matrimonio que tuvo con América Guinart, le escribió: "el ciclo de la vida". Dicho comentario no fue bien visto por algunos usuarios de Instagram, quienes no dudaron en criticar al joven integrante de la dinastía.

Alejandro Fernández en las caballerizas del Rancho Los Tres Potrillos.

"Alex, tus nietos dirán lo mismo de ti cuando mueras, a un padre que acaba de perder al suyo se le apoya, se le acompaña, se le abraza, ¡insensible!", externó una usuaria de la red social antes mencionada. Otra persona escribió: "es lo menos que quiere escuchar tu padre, fuera de lugar tu comentario en este momento".

Asimismo una fan de Alejandro Fernández, le sugirió a Alex abrazarlo fuerte, llorar con él, no dejarlo solo y apoyarlo incondicionalmente. "No tienes idea cuanto duele mijo, tu padre te necesita más que nunca, como no tienes idea".

Otra usuaria le reiteró lo mucho que su progenitor lo necesita: "mijo no lo suelte nunca, porque en un abrir y cerrar de ojos vas a estar en su mismo lugar". Hasta el momento Alex Fernández no ha comentado nada sobre esta controversia.

Don Vicente Fernández, uno de los grandes intérpretes de la música tradicional mexicana, murió el 12 de diciembre de 2021 a sus 81 años de edad, a causa de una falla multiorgánica derivada del Síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado en agosto pasado. Sus últimos cuatro meses con vida los pasó en el Hospital Country 2000 en la ciudad de Guadalajara.

Su tumba se encuentra dentro del que fuera su hogar, el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.