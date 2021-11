Arremeten en redes contra Chris Pratt por supuestamente burlarse de su hijo enfermo

México. Chris Pratt, protagonista de películas como Avengers: Endgame y Jurassic World, es fuertemente criticado en redes sociales tras escribir un mensaje a su esposa y que le están tomando como una "indirecta" hacia su hijo enfermo.

Chris Pratt, de 42 años de edad, dedica en Instagram a su esposa Katherine Schwarzenegger un mensaje con motivo de su cumpleaños y le agradece que esté a su lado, también por darle una familia con la que es muy feliz.

“Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero es amor!", es parte del texto que Chris Pratt dedica a su señora esposa.

Pero en redes sociales no se hacen esperar comentarios respecto a que al citar "una hija preciosa y saludable", estaría refiriendo que su anterior esposa le dio un hijo "enfermo", y se lo hacen saber.

Tomando en cuenta los problemas de salud de Jack, el hijo de Chris Pratt, de acuerdo a comentarios también en varios portales de noticias sus palabras se entenderían como un "reniego" de su parte por las dificultades que padece.

"Tienes un hijo con tu ex mujer, Anna Faris, que desgraciadamente el chico desde muy pequeño sufre problemas de salud y no se te ocurre otra cosa que subir un post con tu nueva mujer y recalcar que te ha dado una hija súper sana", escribe una persona en relación al comentario de Pratt.

“Quizás si mi primer hijo naciera con problemas de salud y mi segundo hijo naciera perfectamente sano, creo que me sentiría aliviado de no tener que pasar por la misma pesadilla otra vez, no faltarle el respeto a mi primer hijo. Sólo digo”, escribe alguien más en Twitter.

Chris Pratt y Anna Faris fueron una de las parejas más recordadas del Hollywood de la década de 2010 y en su matrimonio tuvieron a Jack, en 2012, quien nació con dos meses de antelación y sufrió una hemorragia cerebral como consecuencia de no tener su organismo desarrollado.

Anna Farris habló de hecho sobre la enfermedad de su hijo en su libro de memorias Unqualified, donde también explicó que su pequeño tuvo que enfrentarse a varias cirugías oculares, de hernias y afrontar algunos problemas cardiacos.