¿Arrepentido? Farruko pide perdón por sus canciones y comienza a predicar en su concierto

Estados Unidos.- El pasado sábado 12 de febrero se presentó en vivo el cantante puertorriqueño Farruko en la FTX Arena de Miami, Florida, Estados Unidos, momento en el que se mostró muy arrepentido por las letras de sus canciones y dejó a todos impactados con sus acciones.

Resulta que el intérprete del género urbano pidió perdón a todos los presentes por las letras de sus canciones y comenzó a predicar en medio de su concierto, causando una gran controversia en las redes sociales, donde un video de él se volvió viral y dio mucho sobre qué hablar.

"Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones... No me siento orgulloso de eso", aseguró el famoso. Todo sucedió cuando comenzó a sonar su rotundo éxito 'Pepas', lanzada en 2021, que habla sobre el consumo de las drogas y el alcohol para disfrutar de la noche en discotecas.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un arón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", comentó Farruko, lo que quedó grabado en video y este de inmediato se difundió en las redes sociales.

Entre los curiosos comentarios que hizo el famoso se destacaron: "Todos somos pecadores, lo dice la Biblia" y "Dios es bueno". Farruko se negó a cantar 'Pepas' y aseguró que: "hoy en día puedo decir que Dios está bregando conmigo".

De acuerdo con comentarios que circularon en las redes sociales, algunos de los presentes en el concierto del cantante puertorriqueño decidieron irse cuando comenzó a predicar, mientras que otros externaron su gran enojo ante la situación.

