Arrestan a Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, luego de un altercado en un aeropuerto

Mayeli Alonso, quien estuvo casada con Lupillo Rivera, se vio envuelta en un escándalo tras protagonizar un fuerte altercado en un aeropuerto, pues se le intentaba cobrar una maleta que supuestamente podía pasar como equipaje de mano.

Fue la misma Mayeli Alonso, quien protagonizó el reality show de ‘Rica, Famosa, Latina’, quien documentó el suceso en videos a través de su cuenta de Instagram. Visiblemente molesta por perder su vuelo debido al malentendido, reclama con palabras altisonantes lo sucedido a una empleada de la aerolínea.

Según relató, el problema inició debido a que una de las maletas que llevaba no fue admitida como equipaje de mano pese a que al ingresar le indicaron que sí se permitía.

La primera molestia fue debido a que, explicó, se le notificó que su maleta no podría pasar cinco minutos antes de abordar, y se la intentaba cobrar una tarifa de mil 500 dólares para llevarla.

La segunda, luego de que accediera a pagar esa cantidad, pues la empleada de la aerolínea no le quiso admitir el dinero, y en la discusión salió el vuelo en el que Mayeli Alonso viajaría de Los Cabos a Estados Unidos.

La ex de Lupillo Rivera admitió que por el desespero y el enojo por perder su vuelo llegó a empujar a la empleada, y que fue este motivo por el que las autoridades del aeropuerto debieron intervenir.

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que sí”, dijo en el video. “A cinco minutos de abordar el avión, estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar mil 500 dólares por una maleta, y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”.

Al inicio del mismo video, incluso, Mayeli Alonso expresó también su molestia ante los malos tratos que los empleados de Volaris hacen a los pasajeros, algo que hizo aún más fuerte su enojo.

Luego de la fuerte discusión, policías municipales acudieron al aeropuerto, quienes informaron a Mayeli Alonso que debían presentarla ante un juez cívico para que determinara su situación jurídica.

La ex estrella de ‘Rica, Famosa, Latina’, ante un inminente arresto, se encaminó a pie hacia la patrulla, donde se subió y siguió grabando para documentar en sus redes sociales.

“¿Me van a arrestar? ¿Cómo me vas a arrestar si no me puedes tocar? Yo me subo al carro”, dijo Mayeli Alonso en el video.

Tiempo después del hecho, Mayeli Alonso informó que ya se encontraba bien y fuera de la delegación, y que estaría informando a detalle todo lo que sucedió en el aeropuerto de Los Cabos.

“Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación. Mañana les mantendré informados de lo que pasó con detalles de este incidente tan desagradable. Gracias por sus mensajes a todos”, escribió en historias.