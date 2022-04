Arrestan a actor de Game of Thrones por supuesto acto sexual con un menor

Finalmente, agradeció a sus amigos y simpatizantes, explicando que por razones legales no puedes hablar más del tema en las redes sociales.

"Son 100% categóricamente incorrectas e imprudentes. He confirmado errores e información engañosa en el comunicado de prensa de hoy. Estoy cooperando plenamente con la policía y LAPD para llegar al fondo de esto. Espero limpiar mi buen nombre", agregó.

Además de Game of Thrones , el actor también tiene papeles importantes en películas como Thor, Star Trek Into Darkness y Dumbo.

Estados Unidos.- El actor inglés Joseph Gatt ha sido arrestado por autoridades estadounidenses al ser acusado de mantener conversaciones sexuales con un menor de edad a través de Internet. El famoso se destaca por su participación en la serie Game of Thrones, donde dio vida a Thenn Warg.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.