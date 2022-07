¡Arriba los corazones! Elenco de "Venga la Alegría se despide de Fernando del Solar con lindos mensajes

"Mi Fer, siempre sonriendo hasta en los momentos dramáticos, es la más grande lección que me dejaste. No solo como el tremendo conductor de TV, también como el hombre, papá, esposo, hijo, hermano, compañero y amigo solidario que fuiste".

"Parecía que siempre ganabas esta batalla, vete tranquilo Fer, ya estás con tu papá, nunca podían estar separados. Abrazo fuerte a tu familia, dejas un gran vacío pero muchos recuerdos. Gracias por todo, hoy no podemos decir: 'arriba los corazones', pero arriba seguro tendrás una gran bienvenida. Descansa en paz".

Mauricio Mancera , ex conductora de "Venga la alegría" y amigo muy cercando de Fer , manifestó que sigue sin poder creer la lamentable noticia de su muerte .

Anette Cuburu está segura de que Fernando del Solar está frente a frente con Dios. "Lo hablamos todo, no nos quedó nada. Nunca entenderé por qué personas como tú tienen que partir tan pronto, gracias por tu cariño y tus mensajes siempre, vas a hacer mucha falta a este mundo tan carente de amor y empatía".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.