Arruinó su costoso vestido Versace, revela Yuri por hacerse del baño cuando tenía Covid-19

México.- La Covid-19 también afectó la vida de los famosos, algunos se contagiaron y perdieron la batalla, mientras que otros lucharon contra la enfermedad, como la cantante Yuri, quien confesó que sufrió tremendo accidente durante sus días con malestares.

Aunque no lo contó durante aquel momento en que estuvo infectada, la cantante habló sobre lo que enfrentó en su enfermedad y las secuelas que esta le dejó. Según Yuri, una de las secuelas fue la pérdida de cabello y fuertes episodios de ansiedad; incluso, estando enferma tuvo que usar pañal para evitar accidentes.

En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la cantante explicó que la pasó fatal estando enferma de Covid-19, sufriendo de terribles diarreas por las que tuvo que usar pañal, pero estos no la libraron de tener un accidente que arruinó un costoso vestido Versace de su clóset.

Esto sucedió durante la grabación de un video musical, según explicó, mientras estaba lista para darlo todo, se hizo del baño y terminó ensuciándolo todo, desafortunadamente por la Covid-19 y lo mal que la pasó durante el mes de diciembre.

"En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versachazo [Versace] divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, '¿señora, pero qué le pasó?, Tengo secuelas de Covid-19', porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal", externó en entrevista.

Asimismo, se abrió y contó cómo fue que se contagió, confirmando que todo sucedió cuando grababa ¿Quién es la máscara?, pues Juanpa Zurita dio positivo a Covid-19. Entre las secuelas comenta que olvida muchas cosas, tiembla de repente, presenta ansiedad y pérdida de cabello, pero se ha logrado recuperar de la mejor manera posible.