¡Arte puro! Taemin de SHINee se despide de SHAWOL por unos meses con el lanzamiento de "Advice"

A fines de este mes de mayo Taemin, uno de los integrantes de la fabulosa agrupación musical de K-Pop SHINee, se ausentará por casi dos años para cumplir con el servicio militar obligatorio que todo hombre en Corea del Sur debe llevar a cabo entre los 18 y 28 años de edad. El joven Idol se despide de SHAWOL con el esperado lanzamiento de su tercer mini álbum como solista "Advice".

La canción principal de este nuevo trabajo en solitario de Taemin, "Advice (Consejo)", es una canción de R&B que crea una atmósfera magnífica, con una melodía de piano menor y un coro en el ritmo del trap.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La letra contiene advertencias para aquellos que están obsesionados con los estereotipos y juzgan a los demás como quieren, derramando emociones cínicas. El agudo rap de Taemin, expresado como yo, duplicó su encanto. "Sí, no importa lo que los demás digan, lo hago a mi manera", dice una parte de la letra.

No hay nada que ocultar de mi cara, las palabras salen sin filtro, incluso el velo que escondía la sonrisa dentro de una máscara de vidrio, se ha ido.

Leer más: Key da por concluido el capítulo siete de SHINee, tras el gran éxito de su álbum "Don't call me"

"Me destrozas como sea que quieras, dices las cosas de la manera que te gustaría moviendo por todos lados la punta de tu lengua, no lo entiendes, ¿entiendes que nunca conseguirás las llaves de mi cerradura? Muestra tu imaginación de una forma más novedosa, destrozo el torso que perseguías, tú también lo sabes, un consejo, te daré el único consejo, cuanto más intentes atraparme más me alejaré, así que echa un buen vistazo, si quieres ver el final, sigue presionando mis límites, es para ti, un consejo, mejor sigue mi propio consejo", canta Taemin en "Advice".

Previo al lanzamiento de su nuevo mini álbum, se estuvieron lanzando varias fotos conceptuales de Taemin. Foto: SM Entertainment

El nuevo mini álbum del integrante de SHINee, también incluye "If i could tell you" donde podemos disfrutar la armonía vocal de Taemin y Taeyeon de Girls 'Generation. "Light" es una canción de baile pop suave, que expresa un amante amoroso a la luz de la música.

En la canción "Strings", Taemin se compara a sí mismo con un instrumento de cuerda y maximiza una atmósfera somnolienta pero sexy, mientras que en "Sad Kids" (un prólogo de su canción "2 KIDS" de su tercer álbum completo "Never gonna dance again"), recuerda un torpe amor de la infancia.

Leer más: El Beyond LIVE y nuevo álbum en solitario de Taemin de SHINee, antes de irse a su servicio militar

"Enserio que es un Dios, superó aún más mis expectativas, si no se han dado el tiempo de conocerlo háganlo ahora, porque es uno de los artistas más completos de la industria", manifestó un fan de Taemin en Twitter, ante su nuevo comeback como solista.

Otra fan mencionó: "volvió el king y el mundo no estaba listo para tremenda joya. Éxito, leyenda y arte, es todo lo que veo en este MV, gracias Taemin por mostrarnos otro nivel de arte".