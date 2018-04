"El rap te hace pensar y abrir los ojos a la realidad", Eden Soun

Los Mochis. Hace ocho años Eden Soun iniciaba su sueño en la música, luchando por conseguir cada uno de sus deseos, pero esta meta comenzó a tomar fuerza hace tres años, cuando su crecimiento profesional se miró impulsado.

Trayectoria

Lo más complicado para Eden Soun fue al iniciar su carrera, pues no todos creían en su talento, “la roca que pones abajo es la que más me costó trabajo”.

Trabajó el himno oficial de Pioneros, Murcielágos FC, Cañeros y formó parte del documental Las Rastreadoras, donde cantó el tema final, el cual ha sido presentado en diferentes festivales y le ha ayudado para llevar su música a más personas.

“Ahorita tengo música sonando en Turquía, me dicen que soy muy amado allá y unas colaboraciones con Brasil, gracias a Dios mis temas están mundiales, gracias a las redes sociales me he estado posicionando, hay un crecimiento en los oyentes de música rap, eso es muy bueno”.

Nuevos proyectos

El cantante se encuentra trabajando algunos visuales y música nueva con Multisay-re Sudios, quienes apoyan su talento y arte.

Estamos trabajando en música que le llegue a toda la gente, estamos creando visuales con calidad, para ofrecer un producto que satisfaga sus necesidades” señaló.

Este nuevo año estrena disco, el cual lleva por título Días breves.

“Este disco lo comencé a maquilar en diciembre del año pasado, quiero incursionar en diferentes géneros musicales como el r&b, rap old school, también hay unas colaboraciones con banda y demás talento del estudio”, compartió Eden.

“Días breves yo lo escogí porque es el soundtrack principal del EP, el cual vendrá con 10 canciones, yo como rapero soy muy ob-servador, veo cómo la gente va y viene, en una parte dice atardeceres que se queman para luego comenzar, habla de un atardecer hermoso de Los Mochis, es algo muy personal lo que va traer este disco, es muy poético”, agregó Eden Soun.

Entre las colaboraciones que se encontrarán en su nuevo material están nombres como Sivalak, Flor Vázquez, Encendido y Stilk.

“Lo que yo trató de hacer con mi música es abrir una puerta donde no existe, lo que de-seo lograr es alcanzar a toda las personas posibles, que mi música realmente tenga un mensaje, como yo viví en un barrio siempre y miré todo lo feo que pasó ahí, mis canciones son un reflejo de lo que he vivido, todas son escritas por mí”, confesó.

Estará en la inauguración de la liga femenil de futbol americano, donde participan Las Cazadoras de Los Mochis; cantará su himno oficial.

Estereotipos

“Muchas personas tienen un estigma erróneo del rap, pero hay muchos tipos de rap, por ejemplo hay malandro, de calle, el rap gansta, el de fiesta, old school. Creo que la gente dice eso porque no conocen más de la música; si escucharán raperos buenos, entonces pudieron entender que el hip hop es una manera de expresión. El rap te hace pensar y abrir los ojos a la realidad”, externó.

Dentro de sus composiciones asegura captura la vida y esencia de muchos personajes, llevando sus historias a un nivel más artístico.

Creo que las bases de mi música son el respeto, el amor a la familia y la comunidad en la que vivo aquí en Los Mochis”.

Si bien muchos raperos intentan llevar un mensaje positivo a la sociedad, algunos pareciera sólo intentan vender su música sin importar lo que diga. “Yo creo que es lo que las masas piden, lo que le gusta a la gente es lo simple, no le gusta mucho la conciencia, pero también existe mucha gente que sí desea un mensaje y es a lo que yo llevo mi música; yo he tratado de ser la voz de todos aquellos que no tienen”, comentó.

Apoyo

“He tenido mucho apoyo aquí en Los Mochis, me ha tocado mucha suerte con mis amigos que tienen tiendas locales, yo les doy publicidad y ellos me apoyan. Les agradezco a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que han confiado en mí, a Multisayre Studio, Rima Music y Funk Record. El éxito no lo tiene cualquiera, sino el que lucha por él. Ahorita estoy con una marca estadounidense y me siento muy bien, vamos a llevar mi música a Spotify y iTunes”, adelantó.

Mensaje

“Todo estamos en esta tierra para cumplir lo que soñamos. Si te gusta algo debes luchar por ello, todo está ahí afuera para lograrlo, pero primero debes tener un compromiso contigo mis-mo, poco a poco los frutos se dan. A todos primero escuchen la música y luego juzguen, escuchen mis canciones, yo me nutro de llevarle algo positivo a la gente. Para toda la gente de Los Mochis les prometo muchas sorpresas en mi nuevo disco, abran su mente y escuchen nuevas cosas”, fueron los mensajes de Eden. Para finalizar dejó una frase de una de sus canciones: “Aprecia lo que tienes, la vida es pasajera. Aprecia lo que tienes, sé quién eres, no arrastres cadenas. La vida es pasajera, es ahora o nunca tu tiempo, tu era, ¿qué es lo que esperas? Lucha.”