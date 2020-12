Artistas de talla mundial que también celebran el Día de la Virgen de Guadalupe

CDMX.- Famosos guadalupanos en México hay un montón, pero también estrellas de resonancia mundial.Aunque no todos lo hacen tan evidente, Gwen Stefani, Billy Corgan, Matt Damon y Céline Dion tienen en común con Santana, por ejemplo, que en algún momento de su vida la Virgen de Guadalupe ha sido su máxima aliada.

Hoy, en el día de la Virgen, te contamos qué otras celebridades son totalmente fieles de la Virgen Morena.

Gwen Stefani

Cuando la ex vocalista de No Doubt realizó el Harajuku Lovers Tour, en 2005, mostró a la Virgen de Guadalupe, junto con John Lennon y Gandhi, como imágenes de personajes que más la han marcado en su vida. Durante la canción "Long Way to Go" se refirió a ella como un ser inspirador.

"Tengo amplio fervor y devoción por ella", fue uno de los comentarios que hizo en ese entonces a GENTE. Y cuando vino a México, dos años después, para presentar The Sweet Escape Tour, varios fans le regalaron playeras con imágenes de la Guadalupana y se puso una de ellas cuando retornó a Los Ángeles.

Gwen Stefani | Foto: Reforma

Billy Corgan

Consagrado a su espiritualidad, el vocalista de Smashing Pumpkins, la banda que acaba de editar su disco número 11, Cyr, adora a la Virgen. Hace 10 años que estuvo en Ciudad de México aprovechó para visitar la Basílica.

"Vengo de una familia donde hubo drogadicción, problemas, estuvimos separados, crecí a la deriva, nunca me sentí estable. Conocí a muchos mexicanos y llegué a valorar tanto lo que me enseñaron. Valores, tradiciones. Respetan mucho los conceptos de familia", dijo a GENTE en aquel entonces. Y su colección de imágenes de la Virgen es amplia.

Cher

Ha declarado en varias ocasiones que admira los actos de fe alrededor de "la Morenita" y jamás ha perdido de vista que hay muchos sus fans que son devotos de sus milagros.

Cuando actuó con The Farewell Tour, en 2004, en Ciudad de México, hizo una parada en Casa Azul, en donde habló de su admiración por Frida Kahlo y donde dos fans le regalaron estampas bendecidas de la Virgen.

"La adoro y la amo. Representa la fe y la bondad que la humanidad necesita", aseguró.

Santana

El músico originario de Autlán, Jalisco, jamás pierde oportunidad de mostrar su pasión por la virgen más mexicana y la ha portado en sus sombreros, playeras y maletas. Le ha dedicado reflexiones en conciertos e incluso ha declarado que ha hablado con ella.

"La Virgen es un punto de unión, es un símbolo de paz y de amor. Desde que yo era niño y me llevaban a misa, recuerdo que había un sentir de devoción y fe que me hacía sentir feliz", relató Santana en su visita al País el año pasado.

Matt Damon

El astro hollywoodense siempre ha evidenciado su fe católica y asegura que tanto él como su esposa Luciana y sus cuatro hijas, profesan la misma fe y entre las vírgenes a las que se encomiendan es la Guadalupana.

"En mi casa rezamos, y a ella le encomendamos mucho de nuestra paz y de nuestra tranquilidad. Nos bendice y le agradecemos lo que tenemos", comentó a Gente cuando presentó su cinta Suburbicon en el Festival de Cine Internacional de Toronto.

Matt Damon | Foto: Reforma

Jim Caviezel

El protagonista de La Pasión de Cristo visitó la Universidad Anáhuac en julio de 2004. Ahí, a varios alumnos les comentó su devoción por la Virgen y lo comprometido que está con sus preceptos religiosos.

"A cada país al que voy, donde puedo, rezo a la virgen patronal y me encomiendo a ella. Entiendo el bellísimo fervor de los mexicanos (por la Virgen de Guadalupe) y me siento muy identificado con ellos por esto y muchas cosas más. Es muy admirable".

Céline Dion

Durante la convalecencia por cáncer de su marido, René Angelil (quien falleció hace cuatro años), la cantante oró y se encomendó a la Guadalupana.

Desde principios de 2001, la estrella no dejó de tomarla en cuenta en sus oraciones.

"Ha sido una gran aliada. Mis hijos están encomendados a ella y siempre he agradecido el fervor que muchos de mis fans le tienen. Es una gran lección. La adoro", expresó Dion en enero de 2010, durante los ensayos para el Grammy.

Céline Dion | Foto: Especial

Viejos conocidos:

Alex Lora

Nunca falta la oportunidad para que el rockero le manifieste su devoción, ya sea en canciones, playeras, guitarras y conciertos.

Lucero

Es de las estrellas nacionales que más ha asistido a cantarle "Las Mañanitas" a la Basílica y nunca esconde su fe en ella.

Pedro Fernández

Jamás ha pasado por alto que es devoto de la Virgen de Guadalupe y es a quien ha encomendado a sus hijas.

Vicente Fernández

El Charro de Huentitán solía persignarse antes de sus conciertos pensando en ella o ante una imagen de ella.

Carlos Rivera

Le ha cantado en múltiples eventos a la Virgen y cuentan que su mamá, María de Lourdes Guerra, es muy devota de ella.