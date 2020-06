Artistas planean apoyar a comunidad afroamericana tras disturbios

La industria de la música planea apagar la música y celebrar un día para reflexionar e implementar cambios en respuesta a la muerte de George Floyd y los asesinatos de otras personas negras.

Varios sellos discográficos importantes organizaron Black Out Tuesday cuando estallaron violentas protestas en todo el mundo provocadas por la muerte de Floyd, así como por los asesinatos de Ahmaud Arbery y Breonna Taylor. Las compañías basadas en música Live Nation y TikTok, así como la Academia de Grabación, publicaron en las redes sociales que planeaba apoyar y apoyar a la comunidad negra.

"El martes 2 de junio, Columbia Records observará" Black Out Tuesday "", dijo el sello Sony, hogar de Beyoncé, Bob Dylan, Adele y John Legend en un comunicado. “Este no es un día libre. En cambio, este es un día para reflexionar y encontrar formas de avanzar en solidaridad”.

"Continuamos apoyándonos con la comunidad negra, nuestro personal, artistas y colegas en la industria de la música", continuó la compañía. "Quizás con la música apagada, realmente podemos escuchar".

Otros que se han unido a Black Out Tuesday incluyen las impresiones de Sony RCA Records y Epic Records; las divisiones de Universal Music Group Republic Records, Def Jam, UMG Nashville, Capitol Records e Island Records; y Warner Music Group imprime Atlantic y Warner Records. También se han registrado sellos independientes más pequeños, así como compañías editoriales de música y firmas de gestión.

El Interscope de UMG, Geffen A&M, dijo que además de unirse a Black Out Tuesday, el sello de Lady Gaga y Kendrick Lamar no lanzaría música esta semana, el primer sello en hacerlo.

"En cambio, IGA contribuirá a las organizaciones que ayudan a rescatar a los manifestantes que ejercen su derecho a reunirse pacíficamente, ayudar a los abogados que trabajan para un cambio sistémico y brindar asistencia a organizaciones benéficas enfocadas en crear empoderamiento económico en la comunidad negra", se lee en su declaración.

IGA pospuso nuevos lanzamientos musicales como MGK, 6lack, Dylan, Jessie Ware, Smokepurp, Lil Mosey, Billy Raffoul, Max Leone y más, en coordinación con sus socios Alamo, LVRN, The Darkroom, Bad Boy y más.

Músicos como Rihanna, Beyoncé, Taylor Swift, Lil Nas X, Demi Lovato, Post Malone y Harry Styles se han pronunciado tras la muerte de Floyd y las protestas mundiales. Jay-Z emitió un comunicado el domingo por la noche pidiendo al Fiscal General de Minnesota Keith Ellison que procese a los responsables de matar a Floyd, un hombre negro esposado que pidió aire mientras un oficial de policía blanco le presionaba una rodilla en el cuello.

“Yo, junto con todo un país en pena, le pido a AG Ellison que haga lo correcto y procese a todos los responsables del asesinato de George Floyd en toda la extensión de la ley. Este es solo un primer paso. Estoy más decidido a luchar por la justicia que cualquier lucha que puedan tener mis posibles opresores ”, dijo Jay-Z. “Prefiero que todos los políticos, fiscales y oficiales del país tengan el coraje de hacer lo correcto. Ten el coraje de mirarnos como humanos, padres, hermanos, hermanas y madres con dolor y miraos a ustedes mismos ".

Las tensiones raciales también aumentaron después de que dos hombres blancos fueron arrestados en mayo en la muerte por disparos del corredor negro Arbery en Georgia, y después de que Louisville, Kentucky, la policía matara a tiros a Taylor en su casa en marzo.

El dúo de R&B Chloe x Halle, quien lanzará su segundo álbum "Ungodly Hour" el viernes, publicó una versión del himno clásico de derechos civiles y la canción de protesta "We Shall Overcome" en Instagram.

“Esta semana ha sido muy pesada para todos nosotros. Hemos estado tratando de no entenderlo, porque no hay forma de entender los terribles asesinatos, solo tenemos un corazón pesado esta semana y solo estamos tratando de hacer todo lo posible para rezar y levantarnos con nuestras voces ", dijo Halle. en una entrevista con The Associated Press.

"Con todo lo que sucedía, sentimos que la música puede ser muy curativa, porque ha sido así para nosotros para mantenernos cuerdos durante este tiempo", agregó Chloe. Tanto como pudimos, solo queríamos compartir nuestro regalo de la canción para incluso levantar el ánimo por unos segundos ”.

