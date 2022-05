Artistas que el polémico Raúl Velasco DESPRECIÓ por...¿feos?

México. El fallecido conductor de televisión Raúl Velasco habría despreciado a varios cantantes y no permitiría que cantaran en su programa Siempre en Domingo, se revela ahora en varios portales de noticias.

Raúl Velasco habría puesto ciertas condiciones a varios famosos que buscaban brillar en Siempre en Domingo, lo que muchos le tomaron a mal en su momento y de eso no quisieron hablar sino hasta en recientes años.

Don Raúl apoyó a muchos hombres, mujeres y agrupacioones para que se hicieran famosos en Siempre en Domingo, pero "no era parejo", puesto que tendría sus favoritos.

En redes sociales cicrula el rumor que el presentador apoyaba a unos, mientras que a otros los desairaba porque no eran de su agrado físicamente.

Raúl Velasco y Joan Sebastian, ambos ya fallecidos. Foto: Captura YouTube

De acuerdo con un video publicado en YouTube, Velasco, quien era originario de Celaya, Guanajuato, México, en los años ochenta habría tratado de impedir que Ana Gabriel no cantara en Siempre en Domingo, esto cuando ella todavía no era tan famosa, puesto que no le gustaba a don Raúl cómo se vestía.

El cantante Juanello tampoco no era santo "de su devoción", puesto que fue presentado en el programa de variedades como "El feo que canta bonito", pero no tuvo muchas oportunidades.

El fallecido Joan Sebastian le dijo cara a cara a Raúl Velasco cuando se presentó en Siempre en Domingo que un día lo abordó y se negó hablar con él porque "no tenía tiempo", recordó el cantante de Tatuajes, y de esa manera se sintió rechazado por el presentador.

Raúl Velasco impulsó en su programa Siempre en Domingo a grandes figuras de la canción, entre ellas Vicente Fernández, José José, Alejandra Guzmán, Joan Sebastian, Lucía Méndez, Luis Miguel y Juan Gabriel.