Artistas que han rechazado actuar en el medio tiempo del Super Bowl

El encabezar el medio tiempo del Super Bowl es un honor que muchos artistas desean alguna vez obtener, sin embargo, hay muchos otros que han rechazado la oportunidad de aparecer en el escenario más visto del mundo.

A lo largo de la historia del Super Bowl, una infinidad de artistas han cantado en este, siendo el medio tiempo el espectáculo más grande y esperado del año, por lo que conlleva una gran responsabilidad animar a la audiencia durante los 12 minutos de duración del entretiempo.

Será The Weeknd quien este 2021 tendrá el honor de ser el artista principal del acto, que se celebrará mañana 7 de febrero. Antes de él, pasaron por el escenario Shakira con Jennifer Lopez, Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, The Black Eyed Peas, entre muchos otros.

Luego de Michael Jackson, el medio tiempo del Super Bowl cambió su rumbo, y ahora el artista que esté el mando tendrá la responsabilidad de hacer un espectáculo de primera para mantener a la gran audiencia que ve el partido en sus asientos, además de atraer a más público que pudiera estar más interesado en la presentación que en el juego.

Mientras que hay muchos cantantes y bandas que sueñan con un día presentarse allí, otros se han podido dar el lujo de rechazar la oferta, aquí te decimos algunos de ellos:

Rihanna

Seguramente el rechazo más doloroso en la historia del Super Bowl, pues hasta la fecha los fanáticos de Rihanna siguen rogando que algún día ella sea el acto principal del evento. Si bien no ha pasado, los deseos de los fans y del público en general estuvieron a punto de suceder en 2019, cuando la NFL invitó a la cantante para el medio tiempo.

Ella rechazó hacer el medio tiempo tras el escándalo racial de un año antes, cuando el jugador Colin Kaepernick fue suspendido luego de negarse a ponerse de pie para el himno nacional y en su lugar arrodillarse a manera de protesta por los casos de violencia de la policía a personas afroamericanas.

Jay-Z

A pesar de que su esposa Beyoncé ha participado múltiples veces y ha sido coronada como uno de los mejores espectáculos alguna vez hechos, el rapero Jay-Z ha mostrado un desinterés en presentarse alguna vez a mitad del juego.

Al parecer, el rapero había ya rechazado la oferta en distintas ocasiones, e incluso expresó su desinterés en la canción ‘Apesh*t’, señalando que la NFL lo necesita más a él que él a ellos, pues por sí solo puede llenar estadios completos.

Adele

La cantante de ‘Someone like you’ declaró en uno de sus conciertos en 2017 que la NFL la había invitado y ella rechazó al instante, señalando que su música no es apta para el evento, al ser conocida por sus baladas, además de no poder bailar como muchas artistas lo han hecho.

Mientras que la NFL negó que alguna vez hayan invitado a Adele, ese año fue Lady Gaga quien otorgó el medio tiempo para el partido.

Eminem

Al parecer, en 2014 pudimos haber perdido la oportunidad de ver a Bruno Mars con Red Hot Chilli Peppers, de no ser porque las exigencias de Eminem eran demasiado elevadas para ser cumplidas por la producción del espectáculo.

Pink

Otra de las más pedidas para el medio tiempo, Pink, rechazó la oferta también en 2019 al igual que Rihanna (Maroon 5 tocó ese año). No está claro el motivo, pero algunos señalan que es por el mismo motivo que la cantante de ‘Work’, al no querer verse comprometida a recibir rechazo del público por el tenso clima racial, mientras que otros señalan que fue debido a que las negociaciones simplemente no se pudieron acordar a tiempo.

Otros artistas que también se incluyen a la lista son Cardi B, Kanye West, Nicki Minaj, entre otros.

