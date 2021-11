Arturo Carmona confiesa que le hizo Aracely Arámbula cuando se veía con Luis Miguel

Arturo Carmona de 45 años de edad, no se aguantó las ganas y reveló las verdaderas razones por las que ya no siguió su romance con Aracely Arámbula de 46, con quien tuvo una relación a escondidas de acuerdo al actor quien reveló dicha información en una entrevista donde dejó a todos sorprendidos.

Resulta que la actriz mexicana al parecer cuando salía con Arturo Carmona seguía teniendo una relación con Luis Miguel, esta se debía con el fin de que sus hijos convivieran con El Sol, pero lo que no le pareció es que se quedaba a dormir en la casa del cantante.

"Que ella pretendía y provocaba que el papá viera a sus hijos yo le dije 'claro muy bien yo te apoyo', lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo", fue una de las razones que le molestó demasiado al actor mexicano entre otras cosas.

Y es que al histrión no solo le molestó eso, sino que la Chule como le dicen sus fans de cariño, escondiera su romance, pues asegura que él no estaba tan mal para que su amor se viera ocultado ante los medios y los mismos fans.

Hay cosas que hay que respetarse uno mismo también. Estaba muy cansado de muchas cosas también yo estaba muy hasta ofendido pudiera haberme sentido yo estaba porque si no, oye no estoy tan tirado al catre para que me estés escondiendo dijo el histrión.

Ante las declaraciones de Arturo Carmona Aracely Arámbula no ha dicho nada al respecto, pero se espera que hable sobre lo sucedido en algún momento, pues pocas veces habló de quien fuera su pareja en el pasado.

Aracely Arámbula una mujer muy bella

No cabe duda que la también cantante mexicana es una de las mujeres más bellas del espectáculo, aunque ella misma señaló que su corazón ya está ocupado, debido a que en una entrevista que le hicieron en un aeropuerto dijo que ya salía con alguien más, pero no que no tiene nada que ver con el mundo de la farándula, por lo que se desconoce su identidad.