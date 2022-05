Arturo Carmona niega conocer a La Bebeshita y ella tiene pruebas de que salieron

Desilucionada e impactada son los sentimientos, Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita de 31 años, siente en estos momentos, esto después de que Arturo Carmona de 45 años de edad, la negara en televisión nacional, y es que la primera asegura que ambos estaban saliendo en el pasado, pero él aseguró que ni siquiera la conocía.

Por si fuera poco, La Bebeshita estaba viendo la entrevista donde Arturo Carmona la negó, por lo que ella quedó impactada, pero de inmediato dijo en Venga la Alegría, que no solo hablaron por redes, sino que llegaron a salir, por lo cual decidió tacharlo de poco caballero al negarla cuando ella tiene pruebas.

"La verdad es que se me hace muy mal gusto que tú salgas con alguien, okey no éramos novios, estábamos conociendo, estábamos saliendo que la cenita bla, bla se me hace de muy mal gusto como que no es de caballeros decir 'sabes que ni te conozco', dijo La Bebeshita en el matutino.

Por si fuera poco la también ex amorosa lo que hizo fue mostrar algunas conversaciones con el actor mexicano dejando en claro que no es una mujer mentirosa, pues hasta dijo que ambos se besaron, lo que causó más polémica cuando el también conductor la negó, por lo que ahora están esperando la respuesta de Carmona ante la defensa de la guapa mujer quien no se quedó callada.

"No fue correcto qué la producción sabiendo lo que había dicho Carmona que expusieran a la bebeshita de esa manera. Y por favor qué la bebeshita deje de pensar que un hombre le da valor a ella . Rusia es valiosa por sí misma", "Que no se preocupe la bebesita, Ella es muy bonita y El que poco hombre para decir eso!! Mal por Arturo Carmona, que gusto me da que La Chule lo haya mandado por un tubo !!", escriben las redes.

Cabe mencionar que La Bebeshita es uno de los personajes más populares de Tv Azteca desde que se dio a conocer en Enamorándonos, donde comenzó como amorosa para después subir de puesto convirtiéndose en una gran celebridad.