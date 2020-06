Arturo Carmona y sus revelaciones del romance que tuvo con Aracely Arámbula

Arturo Carmona comentó en una reciente entrevista para el programa Ventaneando de Televisión Azteca, que él se visualizó para toda la vida junto a Aracely Arámbula, esto en referencia al noviazgo que tuvo con la actriz por allá en el 2011. "Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre más adelante y, obviamente, cuando estoy sentimentalmente con alguien pues…ya te respondí lo que querías saber".

Arturo Carmona contó que su relación amorosa con Aracely Arámbula iba viento en popa, al grado de que ambos concieron a sus respectivas familias.

Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100 por ciento, pues conoces a la familia, agarras un cariño a la familia, agarras mucho cariño a los hijos.

Arturo Carmona, ex esposo de la cantante Alicia Villarreal, recalcó en la entrevista para Ventaneando, tomarse las relaciones muy enserio, "No juego a pasar el rato nada más, por ahí dicen que si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100 por ciento".

Aunque el noviazgo de Aracely Arámbula y Arturo Carmona no prosperó más, hoy en día ambos mantienen una cordial amistad.

Por otra parte, Arturo Carmona se sinceró sobre el divorcio que vivió con Alicia Villarreal, una etapa difícil en su vida.

Para mí fue un fracaso personal, fue muy mediático, fue un bombardeo de información, fue muy mediático todo este divorcio, había muchísima gente en medio, muchísimas declaraciones.

También te puede interesar:

Melenie Carmona, comparte inéditas fotos de sus dos fiestas de XV años

Melenie, hija de Alicia Villarreal, vivió intento de abuso sexual

La reacción de Arturo Carmona al ver a su hija en traje de baño