Arturo Islas Allende reprende a Christian Nodal, novio de Belinda, por tener mono araña de mascota

Hasta el momento la pareja sentimental de Belinda, no ha comentado nada sobre toda esta controversia.

La organización antes mencionada señaló que sin un personaje como Nodal, "quien está constantemente en el ojo público, no es siquiera cuestionado por la autoridad, ¿qué podemos esperar que suceda en los ámbitos más clandestinos?".

Consideraron que lo preocupante de todo esto, "es que con total impunidad se difunde la nota en diversos medios digitales celebrando la acción", además era alarmante al normalizarse la tenencia ilegal de fauna silvestre, y se da un mensaje claro: no importa en absoluto la conservación de las especies y las instituciones se hacen de la vista gorda".

Meses atrás "Voluntarios informados" , una organización en pro del rescate de los ecosistemas, bienestar animal y tenencia legal y responsable , manifestaron a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que el intérprete de temas como "Adiós amor", "No te contaron mal" y "Botella tras botella", estaba "siendo cómplice de un delito federal al adquirir y presumir que posee de mascota a un mono araña bebé".

Arturo Islas agregó que el problema con los monos araña, "específicamente con el caso de Christian", es un animal que está protegido con las leyes mexicanas, "no tiene la manera de venderse como mascota, sino que hay ciertos aprovechamientos entre zoológicos por proteger a la especie".

El también actor y ex conductor del programa "Survivor México" , mencionó que para tener una especie como la antes mencionada, "hay que conseguirla de manera ilegal".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.