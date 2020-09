Arturo Islas Allende revela que se contagió de COVID-19: "esto sí existe"

Arturo Islas Allende dio a conocer mediante un Facebook Live haber dado positivo a COVID-19. En su transmisión en vivo, quien fuera el conductor del programa Survivor México, manifestó: "di positvo a COVID, me hice un estudio, me hice la prueba después de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto".

Este video es una invitación a que se cuiden todos, esto sí existe, a diferencia de algunas personas que son asintomáticas, yo no, yo sí tuve unas consecuencias fuertes, quizás por eso me han visto mas activo en redes, porque estoy desesperado, ya llevo unos días que me encerré.

El activista Arturo Islas expresó ser un hombre relativamente fuerte y que saldrá adelante de ésta. "Entiendo lo que muchas personas han sentido, no es un juego, sí existe, no podemos relajar las medidas, que no es cierto es oque las cosas van mejorando". Asimismo el conductor de televisión resaltó que "aquí no es reponsabilidad de nadie más que de nosotros mismos para cuidarnos, para salir adelante".

Arturo Islas Allende mencionó que la situación en México, con respecto a la pandemia, está bastante complicada: "estuve un tiempo afuera (del país) grabando Survivor, apenas tocando México resulta que me contagio, (el Coronavirus) está muy fuerte y está entre nosotros, ningún político nos va a venir a dar nuestras medicinas en la boca".

Sus seguidores le enviaron muchos mensajes de apoyo tras dar positivo a COVID-19: "gracias por todos los mensajes que me están escribiendo, gracias de verdad, siento su apoyo, no tengo palabras se siente muy bonito recibir tantas muestras de cariño, es recíproco, yo los quiero mucho también".

La República Mexicana tiene un registro de 668 mil 381 casos positivos confirmados y 70 mil 821 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud reporta 82 mil 870 casos sospechosos del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) y se han recuperado de la enfermedad 471 mil 623 pacientes en el día 105 del inicio de la "nueva normalidad".

En el reporte del conteo diario del 13 de septiembre, se precisa que en las últimas 24 horas se confirmaron 4 mil 408 contagios y 217 decesos de personas enfermas de COVID-19. Se destacó que se cumplieron siete semanas de disminución de casos y de demanda de camas de hospitales para pacientes con la enfermedad.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que se contabilizan 765 mil 337 personas que resultaron negativo a COVID-19, de un total de un millón 516 mil 588 pruebas PCR que se han aplicado a pacientes que presentaron síntomas similares a coronavirus. El porcentaje de casos confirmados es de 52.18 por ciento en hombres y 47.82 por ciento en mujeres.

