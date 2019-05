Arturo Islas dice que hacer el Tren Maya es una estupidez

El activista mexicano Arturo Islas Allende se preocupa por la situación de México, país al que quiere y donde vive, y opina que hacer el Tren Maya es la peor estupidez, también se defiende de ataques recalcando que no es un vendido, como muchos aseguran.

Arturo Islas Allende, quien también es actor y productor, se defiende de ataques agresivos a su persona y lamenta que existan personas que no piensen con la cabeza y no reflexionen sobre el daño que se hace al país, sobre todo al construir el Tren Maya.

A través de un video que coloca en Facebook, Islas Allende lamenta que existan personas que quieran defender lo indefendible en lugar de ver las cosas de manera objetiva. La creación del Tren Maya, opina, es lo peor que pudiese suceder.

El proyecto de refinería y Tren Maya es le peor estupidez que puede hacer Andrés Manuel López Obrador; no hay forma de ver eso con otra cara y otro sojos", opina Islas Allende sumamente molesto.

Respecto a la creación del Tren Maya, y para los que dicen que no pasa nada, el activista señala que sí serían muchos los daños que ocasionaría su creación.

Hacer un tren de esa magnitud es entrar y hacer caminos en la selva. No hay manera de no tocarla, hay desitnos en nuestro pais que necesitan inversión para que llegue turismo. Nuestra peninsula está sobre explotada."

Y no soy un vedido. Pregúntenle a nuestro presidente (ANMLO) si no lo apoyé en campaña, claro que lo apoyé, pero estoy preocupado. Vivo en un país que vive situaciones terribles."

Arturo Islas Allenda sostiene que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto le hizo la vida "de cuadritos". Fue a su oficina, les clausuraron doce pozos de Pemez petroleros en Tabasco.

Yo no me vendo. No me interesa venderme, lo que me interesa es que ustedes no se vendan que cambiemos la visión de nuestro planeta."