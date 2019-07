Arturo Islas: necesitamos millones de ambientalistas imperfectos

Arturo Islas Allende ha logrado un impresionante eco internacional. Hace unos días en su cuenta de Instagram compartió un video que le ha dado la vuelta al mundo, viralizándose en muchos países. “Lo que dijo la ONU es aterrador”, recalcó el actor, productor, influencer y activista mexicano.

La Organización de las Naciones Unidas lanzó un comunicado en el que, después de haber hecho un análisis con cerca de 250 científicos del mundo durante tres años, señala que más del 80 por ciento del planeta Tierra estará destruido para el 2050.

“Cuando se hace un eco tan fuerte de un contenido como éste, más allá de querer que me sigan, como lo digo en el video, yo pido que me sigan, porque en la medida que seamos más los que estamos unidos, podemos lograr un cambio”, comentó Arturo Islas en una charla con EL DEBATE, quien calificó el alcance de su video como “brutal”. El video tiene hasta el momento más de 13 millones de reproducciones en Instagram.

“Me han hecho memes buenos y malos, han querido desprestigiar mi imagen, me han amenazado de muerte, no he cobrado a marcas trasnacionales, he estado lejos de mi familia, pero el objetivo se ha cumplido, eso es lo que es chingón, ¡el objetivo se ha cumplido!, y eso es lo que me tiene muy contento. Hoy en la mesa de las personas está: ‘¿Viste el video de la ONU?, es aterrador’. Estén de acuerdo o no, está en sus bocas y ya tienen en la cabeza: ‘Podemos hacer esto, podemos bajarle a esto’”.

El ambientalista señaló que el video pretendía dar esta alarmante noticia, y ahora está en todas las personas de este planeta buscar de qué manera pueden ayudar para alargar la existencia de la raza humana.

El hacer memes no nos va a salvar de la sexta extinción masiva

Estas palabras de Arturo Islas son en referencia a lo que han publicado en redes sociales algunas personas y que han replicado ciertos portales de noticias. Se trata de unas imágenes donde el activista usa unos tenis hechos con piel de becerro. Más allá de caer en este juego, el conductor de Indomable X Naturaleza recalca que lo realmente importante es llevar a cabo acciones para frenar lo que pasará en el año 2050.

“Hay una desinformación muy notoria en mucha gente sobre lo que está pasando en el planeta, y a veces es muy triste darnos cuenta que justo el egoísmo entre seres humanos y la poca tolerancia que hoy en día no la hay, hacen que el ser humano sea la única especie autodestructiva del planeta Tierra, el reflejo a este tipo de publicaciones que, la verdad, más allá de beneficiar, no aportan nada, lo único que ocasionan es tratar de opacar un gran paso que dimos, que es que la gente se entere y esté consciente”.

Anteriormente el activista Arturo Islas logró que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se cerraran 11 pozos petroleros de Pemex en Tabasco, luego de que varias especies como manatíes aparecieran muertas en la superficie de ríos y lagunas en el sureño estado; ante esto, recibió muchas amenazas de muerte, sin dejar de mencionar el gran golpe que les dio a los atuneros en San Felipe, Baja California, ya que en el Alto Golfo las redes de la pesca ilegal han sido, según autoridades y organizaciones ambientales, uno de los principales responsables de la muerte de la vaquita marina, una especie endémica de México.

Así mismo Arturo Islas contó en esta charla que por la campaña Desplastifícate de Corona, no cobró un solo peso.

“En vez de ver las cosas positivas, siempre sale gente queriendo hacer este tipo de cosas, es gente que necesita mucha atención, así lo quise ver, lo entiendo y lo respeto, pero es caer en un tema de si está bien o está mal, cuando la realidad es otra, hay una frase que quiero compartir:

No hay ambientalista perfecto, necesitamos millones de ambientalistas imperfectos, que hagan pequeñas acciones que marquen una diferencia.

Sobre esas imágenes, donde usa unos tenis de piel de becerro, Arturo Islas contó que se trataba de una campaña para ayudar a indígenas mexicanas, por la que tampoco cobró un solo peso y no sabía con qué estaba elaborado dicho calzado, donde también participaron otros influecers. “Era una campaña que tenía animales pintados en peligro de extinción en los tenis, ya lo que hagan las industrias es tema de ellos, hay que estar más conscientes de la realidad”.

El ambientalista resaltó que tenía medio millón de seguidores en Instagram, al momento de postear el video sobre los estudios que dio a conocer la ONU y hoy en día, señaló ser el influencer que tiene un video con mayor cantidad de reproducciones en la historia de Instagram: "es impresionante que creamos que para que alguien pueda tener eco en las personas tiene que ser perfecto, y ahorita demostramos que siendo imperfecto tuvimos un eco internacional y eso es importante, ha valido la pena cada paso que he dado, valió la pena decirle a Discovery Channel aún no es momento, quiero irme por TV Azteca que es un televisora popular y mostrarle a las personas lo que esta pasando".

De igual manera Arturo Islas dio a conocer que está trabajando en una canción sobre el cambio climático. "Inspirado en temas que hizo Michael Jackson o que hicieron muchas personas que estuvieron preocupados, fueron visionarios de que esto iba a pasar y ya está pasando, rolas visionarias que hablaban del futuro y hoy ya estamos en ese futuro".