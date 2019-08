Arturo Islas víctima de la delincuencia a las afueras de su casa

El actor, productor, influencer y activista mexicano Arturo Islas Allende, aseguró a través de sus redes sociales que la Ciudad de México no es una ciudad segura para nadie, esto luego de ser víctima de la delincuencia. Mediante un video en su cuenta de Twitter, contó haber sufrido un robo a las afueras de su casa en la delegación Coyoacán.

Arturo Islas hizo un llamado a Claudia Sheinbaum y Manuel Negrete (Jefa de gobierno de la CDMX y Alcalde de de Coyoacán respectivamente): "solo puedo decirles que siente gacho, es algo menor a comparación de un asesinato o un secuestro pero es parte de una ciudad que no es segura para nadie”.

“Les quiero decir que la madrugada del 3 de agosto me robaron la tapa de una camioneta que normalmente tengo guardada. La uso poco, para cosas especiales. La sacamos para plantar muchos árboles en Michoacán, ayer la puse afuera de mi casa. Me encuentro con que no tengo la tapa”, manifestó el ambientalista.

Es un lugar donde nunca me habían robado, tengo 10 años estacionando mis coches aquí...qué triste que estemos en una situación de inseguridad así en la Ciudad de México.

Asimismo Arturo Islas mandó un mensaje al o los ladrones:

Ojalá que les sirva para comprar alimento para sus hijos; les deseo lo mejor, que sea para una buena causa. Dios los bendiga. No hay cosa que no tenga remedio, pero ¡qué poca madre!

Por otra parte, en una entrevista con EL DEBATE, Arturo Islas Allende habló sobre el impacto que tuvo su video “Lo que dijo la ONU es aterrador”. La Organización de las Naciones Unidas lanzó un comunicado en el que, después de haber hecho un análisis con cerca de 250 científicos del mundo durante tres años, señala que más del 80 por ciento del planeta Tierra estará destruido para el 2050.

“Me han hecho memes buenos y malos, han querido desprestigiar mi imagen, me han amenazado de muerte, no he cobrado a marcas trasnacionales, he estado lejos de mi familia, pero el objetivo se ha cumplido, eso es lo que es chingón, ¡el objetivo se ha cumplido!, y eso es lo que me tiene muy contento. Hoy en la mesa de las personas está: ‘¿Viste el video de la ONU?, es aterrador’. Estén de acuerdo o no, está en sus bocas y ya tienen en la cabeza: ‘Podemos hacer esto, podemos bajarle a esto’”.

El ambientalista señaló que el video pretendía dar esta alarmante noticia, y ahora está en todas las personas de este planeta buscar de qué manera pueden ayudar para alargar la existencia de la raza humana.