Arturo Macías, del programa Hoy, es acusado de abuso sexual por la actriz Laura Pons

México. El locutor Arturo Macías, quien participa en el programa Hoy como la voz institucional, habría sido "removido" de su puesto tras hacerse público que la actriz mexicana Laura Pons lo acusó de abuso sexual.

Es en el programa Ventaneando donde Laura Pons manifiesta que Arturo Macías la habría atacado sexualmente seis años atrás, cuando tenía 17 de edad, y tras haberla invitado al cine, pero finalmente la llevó en contra de su voluntad a un motel.

Laura cita también que Arturo la invitó al cine en CDMX y le pidió que fueran a otro lado a "cotorrearla" y se sorprendió porque le dijo que la llevaría a un motel y así lo hizo muy en contra de su voluntad. "Se quitó la ropa delante de mi, yo nunca había visto a un hombre desnudo, no sabía nada de sexualidad a esa edad".

Me dijo: 'quítate todo' y no me quité nada, me puso pornografía en la televisión, me pidió que me relajara y me hizo sexo oral...Me dio verguenza, miedo y terror", recuerda Laura y manifiesta que levantará una denuncia próximamente ante las autoridades.