Arturo Peniche de luto tras la muerte de cuatro familiares por COVID-19

Arturo Peniche manifestó en una entrevista para Televisa Espectáculos, que su alma estaba triste ante la lamentable muerte de cuatro familiares a consecuencia del Coronavirus (COVID-19). "Mi alma está triste, está dolida por las pérdidas que he tenido, He tenido cuatro pérdidas este mes y es muy fuerte, muy pesado, muy duro".

Asimismo el actor Arturo Peniche compartió que otro primo suyo también dio positivo a COVID-19 y se encuentra luchando por su vida.

Mi primo Jorge Julio, el miércoles murió a las seis de la mañana por el COVID-19, tengo otro primo Benjamín, que está ahorita tratando de recuperarse del COVID-19, porque él se pudo atender prudentemente.

Arturo Peniche hizo un importante llamado a todas las personas que se están tomando a la ligera esta pandemia. "No seamos tontos. Yo también salgo aquí donde estoy y nadie usa tapabocas, guantes, no me puedo pasar regañando a la gente porque tampoco tengo el derecho de estarme metiendo en su vida privada, pero es una realidad".

Si yo me cuido, los cuido; si ellos se cuidan, me cuidan y aquí parece que no está pasando nada.

A mediados del pasado mes de junio, Alexis Ayala dio a conocer en una entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, que su familia estaba de luto ante la muerte de un concuño, también a consecuencia del COVID-19. El actor manifestó que vivieron momentos muy difíciles desde que fue hospitalizado tras complicarse su salud a consecuencia de este virus.

"Desafortunadamente mi concuño falleció por COVID-19, nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo, el día de hoy es un día muy triste para mi familia", manifestó Alexis Ayala.

