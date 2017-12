Arturo Peniche habla de la penosa situación de su sobrino

Tras las duras revelaciones de Carlos Peniche, el reconocido actor Arturo Peniche salió al frente y no dudó en hablar sobre la penosa situación de su sobrino.

Muy asombrado el recordado galán de telenovelas, aseguró que el también actor es un “necio”.

“Que te puedo decir, en tres ocasiones hemos ido a ayudarlo pero él es necio, necio, necio”.

Con sus declaraciones, Arturo desmintió que su familia no le ha brindado a Carlos Peniche, la atención necesaria.

Por otro lado, Arturo Peniche aseguró que su hermana, madre de Carlos Peniche, también está enterada de lo ocurrido y a pesar que le ha pedido a su hijo que regrese a casa, asegura que no le hace caso.

“Mi hermana está montando un show. Ella tiene una academia de expresión corporal en México. Ella se retiró hace mucho tiempo y ahora está montando u] show en el que participa mi hija. También está Rudy Casanova”.

Hace unos días, Carlos Peniche fue entrevistado en el programa "Ventaneando" viviendo como indigente.

El exactor aseguró que su situación obedecía a una fuerte depresión, producto del engaño y estafa de su ex pareja Paula Elizondo.

"Me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó las tarjetas...", aseguró Carlos Peniche, quién también dijo sufrir de alcoholismo y que no cuenta con su familia porque esta vive en Estados Unidos.

Por su parte, Paula Elizondo, la expareja de Carlos Peniche, rompió en llanto cuando una reportera del programa Ventaneando le pregunto sobre la condición de indigencia que vive el exactor.

Paula Elizondo dijo desconocer la grave situación en la se encuentra su antigua pareja, quien pasó de galán de telenovelas a desamparado.

“Que Dios lo ilumine. Es el amor de mi vida”, expresó entre lágrimas.

Agregó que Carlos Peniche le había escrito, pero que no tenía detalles de que estaba en la calle, ya que estaba “desaparecido”.

Aunque algunos rumores apuntan a que ella es la causa de la caída en el alcohol del exactor, aseveró que la crisis de Carlos Peniche inició cuando se complicó su situación artística en TV Azteca.

“Tiene una depresión, una depresión tremenda…Él fue galán. Él fue protagonista. Entonces, de repente, situaciones que le han pasado de que lo vetaron en la otra televisora, de ahí viene la depresión. Yo le dije que nunca dejara de luchar, que nunca se rindiera porque hay más opciones, no solamente la tele; hay teatro. Hay que buscar, no hay que rendirse”.

La mujer pidió ayuda para su expareja, de quien dijo se separó porque mantenían una relación destructiva.