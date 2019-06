Arturo Peniche habla sobre la enfermedad que padece

El actor mexicano Arturo Peniche, protagonista de telenovelas memorables como "Amor en silencio", "La Indomable" y "María Mercedes", habla sobre la enfermedad que padece y por la cual fue a dar al hospital en Ciudad de México. Afortunadamente ya se encuentra mejor.

Arturo Peniche fue a parar el pasado miércoles a un hospital en Ciudad de México. En imágenes que circularon en varios programas de televisión se vio cómo caminaba, débil, y estaba a punto de caerse por lo mal que se sentía y veía.

A través de un video que publica en Instagram, Peniche, padre del también actor y conductor de televisión, Brandon Peniche, entera a sus seguidores que está fuera de peligro y agradece porque se preocuparon por él.

Me dio tifoidea y aparte me entró una bacteria, la cual me debilitó bastante; me provocó náuseas, vómito y diarrea. Gracias a toda la gente que me ha estado apoyando."